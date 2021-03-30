東彰快速道路北段工程徵地 地主指補償標準不一

彰縣東彰快速道路北段新闢工程進行用地徵收，20多名地主向民進黨籍彰化縣議員張欣倩、賴澤民陳情，指縣府徵地補償標準不一，也遠低於市價，希望縣府提供公平透明方案。

彰縣府回應表示，東彰快速道路北段新闢工程在民國107年獲交通部公路總局核定補助，109年開始辦理用地取得作業，依土地徵收條例規定，需採取109年前3年內市價，辦理土地徵收事宜。至於協議價購價格都有請不動產估價學者和在地不動產估價師審議通過，針對部分協議價購與民眾認定的價格有落差，也有在公聽會中說明。

東彰快速道路北段新闢工程，土地徵收協議價購昨天截止，20多名地主今天向彰化縣議員張欣倩、賴澤民陳情，指大家都願意接受縣府進行用地協議價購，但縣府提出的價格不公平，補償標準也不一致，同一地區的用地，協議價購價格卻高低不等。

一名張姓地主指出，他的田地旁邊有一塊地，國有財產署10年前進行標售，標售價格換算每平方公尺為新台幣3萬6000多元，縣府提出的徵收價格，每平方公尺卻只有5500多元，和市價相差太多。

也有地主表示，縣府徵收土地的標準不一，他的土地有排水溝，排水溝以北每平方公尺徵收價格為3700元，以南每平方公尺卻是8000元，搞不懂縣府標準為何。

接受陳情的議員張欣倩、賴澤民指出，縣府為改善交通，辦理相關工程用地取得並無不妥，但縣府應提供民眾公平、公正且透明的方案，降低民眾因配合公共建設的財產損失。

東彰快速道路北段新闢工程由台74甲花壇路段往南經花壇、大村、員林，接上台76線快速道路林厝交流道，往北可串聯省道台74甲線快速道路和高鐵台中站，全長約10公里，工程總經費為37億多元，完工後可銜接東彰道路中段及南延段，串聯台74甲線及台76線等快速公路與高鐵彰化站。