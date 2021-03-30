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華山名間天使站成立10年 獨居阿公：有你們真好

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
華山基金會名間天使站今天與受助老人慶祝成立10周年。圖／讀者提供
華山基金會名間天使站今天與受助老人慶祝成立10周年。圖／讀者提供

華山基金會名間愛心天使站服務成立10周年，服務累積超過二百多名弱勢長輩，為感謝地方善士、企業常年協助，今天在名間鄉「桂花森林」舉辦10周年感恩茶會，邀請長輩及義工及熱心人士共同慶祝，希望在各界努力下，讓弱勢長輩獲得更多關懷。

名間鄉陳阿公未婚獨居，近年受心臟疾病及關節炎所苦，身體狀況大不如前，對於志工風雨無阻的問候與照顧感念在心。阿公說，感謝華山的站長及義工來照顧阮，不管是平時還是年節都會按時來家裡關心，更感謝一直以來支持著華山基金會的愛心人士，因為大家的支持才讓華山服務能長長久久。

欣益農產行也帶來自家鳳梨及果乾與長輩們分享，並親自餵給陳阿公品嚐。最後由長輩一齊推出蛋糕、歡唱生日快樂歌，祝福華山基金會名間天使站10歲生日快樂，希望號召更多社會大眾一起響應「愛老人」，透過小小給予的力量一起傳遞幸福、傳承愛。

華山基金會在全台成立383個愛心天使站，提供在地三失，失能、失智、失依長輩關懷訪視、陪醫取藥、護甲、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項免費服務。

華山基金會名間天使站今天與受助老人慶祝成立10周年。圖／讀者提供
華山基金會名間天使站今天與受助老人慶祝成立10周年。圖／讀者提供

愛心 義工 獨居

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