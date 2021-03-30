踏出向海致敬第一步 四河局攜手地方社團清淨漢寶海岸

海岸垃圾破壞景觀，第四河川局今年協調彰化縣芳苑鄉的社團和社區認養海岸，首先與彰化縣養殖協會等單位清理漢寶濕地，為今年度「向海致敬」踏出行動的第一步。

彰化縣政顧問林保玲今天表示，昔日彰化八景之一的王功夕照就在芳苑鄉，到目前芳苑海岸還保留海牛文化、養蚵產業，海洋是芳苑鄉的重要經濟命脈，地方社團期盼保護海岸生態，將與第四河川局合作，今年度展開系列向海致敬活動，淨灘是其中一項。

彰化縣養殖協會、芳苑鄉婦女關懷協會、弘光科技大學、漢寶環境志工隊利用周休假期，到漢寶濕地撿拾垃圾。漢寶村面積遼闊，比線西鄉還大，漢寶村辦公室發動志工結合社會資源，高頻率淨漢，垃圾分類後秤重，不可回收廢棄物495.9公斤，可回收資源408.27公斤。