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踏出向海致敬第一步 四河局攜手地方社團清淨漢寶海岸

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
第四河川局和彰化縣芳苑鄉地方社團合作淨灘，減少海岸廢棄物。圖／彰化縣農漁牧產業觀光推展協會提供
第四河川局和彰化縣芳苑鄉地方社團合作淨灘，減少海岸廢棄物。圖／彰化縣農漁牧產業觀光推展協會提供

海岸垃圾破壞景觀，第四河川局今年協調彰化縣芳苑鄉的社團和社區認養海岸，首先與彰化縣養殖協會等單位清理漢寶濕地，為今年度「向海致敬」踏出行動的第一步。

彰化縣政顧問林保玲今天表示，昔日彰化八景之一的王功夕照就在芳苑鄉，到目前芳苑海岸還保留海牛文化、養蚵產業，海洋是芳苑鄉的重要經濟命脈，地方社團期盼保護海岸生態，將與第四河川局合作，今年度展開系列向海致敬活動，淨灘是其中一項。

彰化縣養殖協會、芳苑鄉婦女關懷協會、弘光科技大學、漢寶環境志工隊利用周休假期，到漢寶濕地撿拾垃圾。漢寶村面積遼闊，比線西鄉還大，漢寶村辦公室發動志工結合社會資源，高頻率淨漢，垃圾分類後秤重，不可回收廢棄物495.9公斤，可回收資源408.27公斤。

高麗菜每公斤拍賣均價6元，為了繼續搶救菜價，彰化縣養殖協會等團體向在地農民購買160公斤高麗菜，動員社團、志工、學生製作高麗菜水餃，四河局局長李友平等人從撿拾海岸廢棄物到捲起衣袖包水餃，一半當場現煮現吃，一半送給弱勢的社團和居民，吃著自己現包水餃，喝高麗菜乾湯，分外美味。

第四河川局局長李友平雙手攪拌水餃餡，很有專業架勢。圖／縣政顧問林保玲提供
第四河川局局長李友平雙手攪拌水餃餡，很有專業架勢。圖／縣政顧問林保玲提供

高麗菜

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