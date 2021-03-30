影／防馬國女大生命案重演 中警首創找保全齊巡邏守護

去年台南市發生馬國女大生在返校時遭歹徒殺害的命案，引發社會關注，台中市警局首創與保全業者結合，由保全業者區域性認養，讓保全在執行例行性的巡邏工作時，將學校納入巡邏範圍，與駐校警衛聯繫、巡簽，增加巡邏密度，補強警網巡邏缺口，讓校園更安全，今天由市長盧秀燕在市府廣場與業者舉辦誓師大會，明天將在18所學校實施。

台中市警局表示，有鑒於去年底發生馬國女大生遭歹徒殺害的命案，校園安全問題立即引發全國民眾關注，市警局除啟動強化協助維護校園安全機制外，另為擴大協防力量，開始構思運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，以發揮警民合作成效。

台中市警局表示，經多次與台中市保全商業同業公會開會、協商，洽請台中市系統保全經營業者，依區域性採認養方式，擇選優良保全人員，在執行例行巡迴服務時，將學校周邊道路、治安熱點納入巡迴路線。

市警局指出，初期先針對市區夜間部高中、職18所學校實施，在學生上、下課夜間時段執行巡查，保全如遇見可疑犯罪或不法徵候，採取適當嚇阻作為，並立即通報警方前往處置，共同預防校園安全事件發生，明天上路。

台中市繼全國首創「保全日」後，再祭出保全協防治（校）安創新作為，今天下午在市政府廣場，舉辦安全協防誓師大會，由市長盧秀燕主持，並邀集參與的保全業者，包括華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷揚及亞東等9家系統保全公司，共同簽署加入校園安全維護宣言。

台中市警局與保全公會共同設計一款「治安協防Logo」，印製在保全人員穿著的反光背心、磁貼於巡邏車上，以彰顯保全協助守護治安的優良意象及執勤識別標示。