勵馨基金會幫助弱勢 到愛馨商店消費店家捐款
勵馨基金會南投分事務所結合南投市公所與愛馨商家推出「南投愛馨公益季」，從4月1日到5月31日，只要到愛馨公益店家消費，店家就捐出部分比例幫助生活重建服務方案，協助受暴婦幼與弱勢少女重新站起來。
勵馨基金會在南投服務16年，有許多南投在地愛馨店家不斷的支持與關心，提供就業機會、捐贈愛心物資、募集捐款等，讓弱勢婦幼感受溫暖，面對自立生活、重新長出力量重建自信心。
在縣議員張嘉哲、賴燕雪促成下，勵馨基金會與南投市公所結合南投在地愛馨商家舉辦公益季活動。 參與的愛馨店家，1985音樂公寓、SMOK café．幸福童漾．大美生活提案所 、Esthetics、水果籃子果汁小舖、西岸漢堡南投店、省府日常散策、維克先生、爆Q美式炸雞南投店、歡樂冰菓店等多家愛馨商家。
活動募集資金將挹注於弱勢婦幼生活重建，包括租屋及就業、心理諮商、南投中長期安置家園設施設備購置。南投市長宋懷琳呼籲市民共同支持這項公益活動，縣議員賴燕雪也捐款1萬元，幫助更多弱勢族群。
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