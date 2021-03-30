快訊

東元父子之爭 外資大股東表態支持黃育仁

評／電動車「戰國時代」來臨，特斯拉還能稱霸嗎？

南崗工業區電動自行車普遍 違規駕駛讓居民頭痛

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
電動自行車機動性高受到外籍移工歡迎，但闖紅燈、蛇行等違規行為，讓其他駕駛人相當頭痛。記者江良誠／攝影
電動自行車機動性高受到外籍移工歡迎，但闖紅燈、蛇行等違規行為，讓其他駕駛人相當頭痛。記者江良誠／攝影

南投市區最近電動自行車相當普遍，因引擎聲小，又常鑽車流縫隙，讓其他駕駛人相當頭痛。尤其是南崗工業區不少外籍移工騎乘電動自行車，卻未遵守交通規則，還有酒後駕車情況，南投縣社勞處表示，會持續到工業區勸導，讓移工遵守交通規則，警方也會電動自行車違規加強取締。

南投縣社勞處說，外籍移工騎電動車自行代步相當普遍，南投縣外籍移工有1萬3500多人，過去移工騎腳踏車代步，但這幾年電動自行車興起，不用考照、機動性高，不少外籍移工改騎電動自行車，尤其是南崗工業區附近最多。

電動自行車因缺乏規範，全國肇事率及死傷人數持續攀升，立法院修正「道路交通管理處罰條例」修正，規定駕駛電動自行車超過時速25公里，可處新台幣900到1800元罰鍰；未戴安全帽罰300元、擅自改裝開罰1800到5400元等，但電動車自行車違規相當普遍。

這個月初，草屯鎮一名男子開車上班，卻被一輛闖紅燈的電動自行車撞上，汽車和機車受損，但騎士是外籍移工，電動車自行車又沒有保險，車主只能透過仲介設法索賠。

縣議員蔡宗智說，移工騎電動自行車相當普遍，交通安全上缺乏管理，電動自行車的時速限定在25公里，但很多自行改裝，在馬路上行駛，行人感覺不到車子逼近，要閃躲時已來不及。還有民眾被電動自行車撞倒，肇事者加速逃逸，被害人很難追究。

電動自行車 移工 立法院

延伸閱讀

桃園移工舞廳再爆染毒 近百人驗尿業者最重可罰百萬

阿嬤參拜大甲媽祖要回豐原電動車沒電 晚上推車警解圍

巨大、南電 外資按讚

立碁犀利 訂單看到8月

相關新聞

國家賣地3萬6、政府徵收僅5千5 東彰道路北段地主抗議

東彰道路北段新闢工程的花壇鄉到員林市林厝交流道，土地徵收協議價購昨天截止，今天20多名地主展開連署，抗議縣政府補償標準不...

氣候乾旱！田野掃墓火災頻繁 南投消防局提醒4不2記得

清明掃墓時節田野火災頻傳，加上久旱不雨，墓地雜草極易燃燒，火勢延燒快速，使得消防人員疲於奔命，面對清明掃墓時節，呼籲民眾...

大甲媽祖遶境信徒必搶「壓轎金」議長服務處準備4萬份

每年大甲媽祖遶境，信徒必搶「壓轎金」，台中市議長張清照服務處每年盛大迎接媽祖回鑾，提供超過4萬份送大家，這幾天志工忙準備...

老被叫電視劇名 這家茶飲連鎖店老董決定改店名

有130多家連鎖店的「TEATOP （台灣）第一味」，因為多年前贊助電視劇「天下第一味」拍攝，同時把劇中的茶行取名和自家...

影／防馬國女大生命案重演 中警首創找保全齊巡邏守護

去年台南市發生馬國女大生在返校時遭歹徒殺害的命案，引發社會關注，台中市警局首創與保全業者結合，由保全業者區域性認養，讓保...

勵馨基金會幫助弱勢 到愛馨商店消費店家捐款

勵馨基金會南投分事務所結合南投市公所與愛馨商家推出「南投愛馨公益季」，從4月1日到5月31日，只要到愛馨公益店家消費，店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。