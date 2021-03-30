南崗工業區電動自行車普遍 違規駕駛讓居民頭痛

南投市區最近電動自行車相當普遍，因引擎聲小，又常鑽車流縫隙，讓其他駕駛人相當頭痛。尤其是南崗工業區不少外籍移工騎乘電動自行車，卻未遵守交通規則，還有酒後駕車情況，南投縣社勞處表示，會持續到工業區勸導，讓移工遵守交通規則，警方也會電動自行車違規加強取締。

南投縣社勞處說，外籍移工騎電動車自行代步相當普遍，南投縣外籍移工有1萬3500多人，過去移工騎腳踏車代步，但這幾年電動自行車興起，不用考照、機動性高，不少外籍移工改騎電動自行車，尤其是南崗工業區附近最多。

電動自行車因缺乏規範，全國肇事率及死傷人數持續攀升，立法院修正「道路交通管理處罰條例」修正，規定駕駛電動自行車超過時速25公里，可處新台幣900到1800元罰鍰；未戴安全帽罰300元、擅自改裝開罰1800到5400元等，但電動車自行車違規相當普遍。

這個月初，草屯鎮一名男子開車上班，卻被一輛闖紅燈的電動自行車撞上，汽車和機車受損，但騎士是外籍移工，電動車自行車又沒有保險，車主只能透過仲介設法索賠。

縣議員蔡宗智說，移工騎電動自行車相當普遍，交通安全上缺乏管理，電動自行車的時速限定在25公里，但很多自行改裝，在馬路上行駛，行人感覺不到車子逼近，要閃躲時已來不及。還有民眾被電動自行車撞倒，肇事者加速逃逸，被害人很難追究。