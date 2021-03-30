中台灣午茶沙龍起步 做中學找出傳統農產觀光旅遊價值

台中市國際觀光發展協會舉辦「午茶沙龍示範交流工作坊」，到彰化縣北斗鎮「田野勤學」舉辦「食旅中彰－午茶生活節」，認識國產大豆，現學現做手工豆腐，會員都是餐旅業界人士「一次就上手」，從學習課程分享「做中學」的傳統產業旅遊趣味。

交通部觀光局與參山國家風景區管理處補助、中彰區域觀光聯盟共同協辦「食旅中彰－午茶生活節」，邀請台中、彰化觀光工廠、伴手禮、糕餅、特色午茶、文創藝術、休閒農業、社區協會等30餘家觀光業者，參加50場次的午茶沙龍，彰化縣有兩場，第一場在今天的田野勤學。

科技農夫陳光鏡分享返鄉戰「豆」的故事，暢談傳統產業多元發展可能性，透過充滿創意的食農教育發展在地觀光休閒農業，業者認讓國產大豆的生產履歷，學做手工豆腐，餐飲就是自製豆腐和陳光鏡夫婦製作的豆漿，現做現吃特別新鮮美味，留下難忘記憶。

參山處代理處長曹忠猷表示，午茶生活節的精神並不侷限在精緻型態的框架，而是藉由融入彰化多元豐富的產業特色，花壇茉莉花、二林葡萄酒、芬園荔枝、大城小麥等農特產品，都可以包裝呈現屬於彰化在地精神的午茶沙龍，讓遊客體驗「越在地、越國際」的觀光內涵。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林說，午茶沙龍百百款，如何在現有的場域中加入業者獨特文化元素，讓消費者能感受到店家的品牌溫度，透過午茶沙龍示範交流工作坊，不藏私的示範分享，凝聚共識碰撞出成長的契機，為日後異業合作奠定基礎，創造食旅結盟效益。

「食旅中彰－午茶生活節」4月18舉辦「登傑的冒險農園」，一起做米苔目，25「八堡圳巡禮 黑泥田拔河比賽」享用在地青農回鄉栽種鮮果及各類果乾，喝著檸檬花茶，遊客可到「食旅中彰－午茶生活節」活動官網報名體驗，各家費用不同，最好先上網查看https://www.teatime-festival.tw。

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