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老被叫電視劇名 這家茶飲連鎖店老董決定改店名

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「TEATOP 第一味」因應限水，冰塊改為外叫。記者黃寅／攝影
「TEATOP 第一味」因應限水，冰塊改為外叫。記者黃寅／攝影

有130多家連鎖店的「TEATOP （台灣）第一味」，因為多年前贊助電視劇「天下第一味」拍攝，同時把劇中的茶行取名和自家的「長順茶行」一致，以致多年來朋友經常就把公司稱為天下第一味，16年來每次開新店朋友送花圈也會寫錯店名，甚至還和鹹酥雞店名搞混，讓他不勝困擾，因此今天公開宣佈要為公司更名為「TEATOP 第一味」連原有的台灣兩字也拿掉，避免再「台灣」與「天下」分不清。

但何不將錯就錯，就改名為天下第一味？他苦笑說，因為那個名字已有人註冊，而拿下台灣2字也跟政治等其他涵義無關，僅是想把名字簡化一些而已。

因為連鎖茶飲事業成功，楊國珍每年從南投名間購進50萬台斤的茶，他也以能替名間農民創造銷路感到自豪。他說，當時贊助連劇據時，規模還沒那麼大，因此思考的不夠周詳，才導致多年來店名混亂，也讓大家每次想叫他公司的名字都會搞錯，希望這次的更名能夠讓事情更簡單些。

中部是楊國珍連鎖店的大本營，有80家分店聚集在此。面對下個月6日即將到來的限水，楊國珍說，店裡即使已有3個水塔，但仍僅夠1天的用量，因此已把自行製冰改為外叫，但都一定講究衛生；所幸目前限水天數仍少，應可度過難關。

但是，創業至今，他都感懷母親的養育之恩，以及有消費者的捧場，才有今天的好生意。因此，基於他是早期把青茶引進茶飲界的業者，基於慶祝母親節，自4月6日限水日起，將推出「青茶季」優惠活動，只要購買任一系列飲品，即贈TEATOP獨家醫療口罩，還可用30元優惠加購價，換得限量的飲料提帶。

另若來客名字中只要與「高山青」任2字同音，即可享「買一送一」特惠，再次發揚曾掀起風潮的高山青茶美味。

楊國珍當年贊助天下第一味電視劇拍攝。圖／楊國珍提供
楊國珍當年贊助天下第一味電視劇拍攝。圖／楊國珍提供
楊國珍當年贊助天下第一味電視劇拍攝。圖／楊國珍提供
楊國珍當年贊助天下第一味電視劇拍攝。圖／楊國珍提供
有130多家連鎖店的「TEATOP （台灣）第一味」，今確定更名為「TEATOP 第一味」。記者黃寅／攝影
有130多家連鎖店的「TEATOP （台灣）第一味」，今確定更名為「TEATOP 第一味」。記者黃寅／攝影

限水 口罩

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