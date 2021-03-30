中市教師可帶職帶薪進修 盧秀燕：精進培訓制度

台中市政府提供中小學教師可以帶職帶薪全時進修機會，市長盧秀燕今天表示，深耕教育不像建設可以立即看出成效，卻影響深遠，將持續精進培訓制度及改革教學內容。

台中市教育局長楊振昇今天在市政會議中專案報告「台中首創獎勵績優教師全時進修研究」計畫成果，盧秀燕聽完報告後表示，教育要辦得好，絕大部分取決於教師的教學品質，如何提供老師們更大的教學能量，是值得改善思考的議題。

盧秀燕認為，大專院校為提升教學品質，只要教授具一定年資和考績，即可獲得帶職帶薪的進修假，但身為教育最前線的中小學教師卻沒有這個制度，因此台中首創讓中小學教師比照大專院校教授進行帶職帶薪全時進修，期盼進修完以後，提供更優質的教育資源，分享給學生及其他老師。

盧秀燕指出，市府今年度計畫嘗試性提供6個試辦名額，引起全國教師喝采肯定，甚至有人表示「好羨慕」，未來市府將持續關注教師進修及制度改革，也希望拋磚引玉，讓台中首創的計畫成為全國教師進修的方向。

楊振昇表示，這項計畫去年底公布後，共有22名教師報名，經3階段評選，於今年3月初公布入選名單，分別是惠文高中吳彥慶、立人國小羅久芳、龍海國小李義評、台中女中劉承珏、大新國小林妙穗、東光國小翁嘉穗等共6名績優教師。

楊振昇表示，這6名中小學教師可獲得1學期帶職帶薪國內外進修機會，市府希望藉此計畫，讓績優教師無後顧之憂全時進修，再回到校園分享研究成果，創造大台中教育圈的良善循環。