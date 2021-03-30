外埔農會9號穀倉將翻新 蔡其昌和施志昌爭取做創生基地

台中市外埔農會9號穀倉將爭取當成地方創生基地，吸引年輕人返鄉深根，台中市議員施志昌等人今天到現場會勘，透過文化部私有老建築保存再生計畫，再舊穀倉再生。

台中市議員施志昌、國家發展委員會、文化部、台中市文化局、農業局、外埔區公所、外埔區農會總幹事李錦東、台中市有機農業發展協會理事長洪聖淵與外埔地方創生計畫主持人李文明老師等人今天到外埔9號穀倉會勘，施志昌表示，此次透過文化部私有老建築保存再生計畫，文化部與農業局補助556萬，未來此處將打造成地方創生的基地，結合地方特色產業創造新的就業機會。

施志昌表示，外埔屬偏鄉缺乏就業機會，年輕人外流，人口逐年減少，很多鄉親擔心自己的家鄉會不會因此消失，為了讓地方注入新的機會，行政院於2019年開始推動地方創生，在道卡斯青年工作會、在地青農、修平科技大學與許多相關單位一起合作下，經過兩年的規劃，以外埔農產發展特色產業，從栽種、農產品加工到冷鏈運輸等，打造完整的產業鍊，並結合外埔深度旅遊，創造多元的產業發展與就業機會。

施志昌表示，感謝立法院副院長蔡其昌從文化部爭取私有老建築保存再生計畫，爭取556萬經費整修外埔9號穀倉，及外埔農會提供富有老味道的9號穀倉作為地方創生的基地，讓外埔的地方創生計畫可以從此起步；此次補助主要是穀倉外觀的整修，後續會再爭取經費整修穀倉內部。

李文明指出，9號穀倉整修後，內部主要會做三項規劃，第一是青年創生的基地，第二是農產品銷售的管道，第三是大甲外埔后里的深度旅遊基地，用多元的方式去促進地方發展與製造通路，也能吸引更多人來到外埔甚至是大甲、大安與后里。

李錦東表示，當初提出地方創生的構想時，議員施志昌來詢問否有合適的地點作為地方創生的基地，在多方考量下，這座有50年歷史的穀倉，不論在文化內涵與產業結合上都極富意義，因此提供此處作為地方創生的基地；洪聖淵表示，未來9號倉庫翻新後，在地青農與農友的農產品就可以有很漂亮的販售點，這讓農民們都相當期待。