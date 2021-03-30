彰化市人本計畫啟用 城區整合友善行走空間

彰化市人本城區環境整合計畫今天完工啟用，彰化縣長王惠美指出，彰化是一個老城區，街道比較小，公共空間因而被緊縮，人本城區計畫完工後，民眾可舒服安全地在人行道散步。

彰化市人本城區環境整合計畫上午舉行完工啟用典禮，王惠美、彰化縣政府工務處長林漢斌及民主進步黨籍立法委員黃秀芳等人出席完工啟用典禮，並在彰化高商前步道散步，體驗新完工的人行步道。

王惠美接受媒體聯訪時表示，彰化縣建縣將滿300年，彰化是一個老城區，街道小，公共空間因此被緊縮，人行步道使用不方便，藉由人本城區環境整合計畫，民眾可以舒服安全地在人行步道上散步，也期盼中央繼續支持，打造彰化成為更好城市。

林漢斌指出，人本城區環境計畫分為彰化歷史古城、綠色休閒廊道及樂活通學步道等3個部分，由於施工地點位於人口密集區，交通流量大，加上有變電箱等公共設施，能整合各界意見，順利完工其實不容易。

林漢斌表示，現在行人用路空間增加，但仍有民眾會停放汽機車或擺放物品占用人行空間，工務處已與彰化縣警察局聯繫合作，未來會加強取締及宣導，讓民眾了解行人路權重要性。

彰化縣工務處指出，在人本城區環境計畫中，彰鐵文化路廊除增加彰化市公所前通行空間，也串聯彰化火車站與彰化女中通學路廊，增加光復路等人行道、通行空間及停車空間管理。

綠色休閒廊道則建構彰化市社區活動中心前廣場等公共活動空間，也將旭光西路等公共設施帶整併、整合與銜接周邊公園綠色廊道，讓機車退出人行道；南郭路一段等新增人行道、天際纜線下地。

樂活通學步道工程則消除南郭國小等周邊人行道高低落差、設置人文地景街道，也將中興路的人行道占用排除，設置共桿、纜線地下化；彰化高商周邊路廊節點則把閒置公有地活化植栽、草皮綠美化，拆除既有圍牆退縮，增加學生通行空間。