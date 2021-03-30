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南投試辦公共運輸雙向轉乘優惠 3路線明起最高優惠25元
中部地區第1條公共運輸雙向轉乘優惠，3月31日將在南投縣開辦3條路線，台中區監理所表示，明天起南投縣市區客運1路埔里－暨南大學、6668路埔里－日月潭－頭社、6670路台中－高鐵台中站－草屯－埔里－日月潭，路線相互雙向轉乘為試辦方案，每趟次基本里程內最高轉乘優惠25元。
南投監理站指出，這3條試辦優惠路線，自今年3月31日起至12月31日止不分平日假日，於方案試辦期間內，使用電子票證搭乘公路客運及市區客運路線，6小時內在3條路線可以享轉乘優惠，但強調不包括同條路線先後搭乘，並不屬轉乘無法提供優惠，如為優待票種同樣優惠基本里程，且每日優惠次數不限。
站長黃永松表示，南投縣現行公共運輸整體涵蓋率已達90%，且各景點皆有公共運輸服務串聯，為因應立委許淑華提出改善公共運輸服務，加強南投縣民眾搭乘公共運輸意願，特別選定以南投縣為試辦區域，順利推動「中部地區公共運輸雙向轉乘優惠」方案。
立委許淑華指出，過去南投縣公共運輸運量不高，縣內除了日月潭風景區外，對外客運交通並不便利，為提升南投縣公共運輸發展，增加民眾搭乘大眾運輸工具誘因，如同其他都會區養成使用大眾運具的習慣，很高興明天試辦3條轉乘優惠路線，但仍建議未來轉乘優惠能否增加集集、水里、竹山等路線。
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