國家賣地3萬6、政府徵收僅5千5 東彰道路北段地主抗議

東彰道路北段新闢工程的花壇鄉到員林市林厝交流道，土地徵收協議價購昨天截止，今天20多名地主展開連署，抗議縣政府補償標準不一和遠低於市價，國有財產署標售相鄰土地每平方公尺3萬6229元，縣政府價購僅5500元，令人不服，要求縣政府重新查估。

東彰道路北段的20多名地主到員水路一段638號以北的30公尺竹林前參加連署，縣議員張欣倩、賴澤民受理陳情。一名張姓地主說，10多年前有人要買地興建加油站，出價每坪約6萬元，他父親捨不得世代耕種的田地而拒絕，沒想到縣政府徵收價格每平方公尺不到6000元，「太沒行情，太離譜」。

張姓地主指出，國有財產署2010年5月標售員林市員水段673號農牧用地25.44坪，底價43萬8586元，得標價92萬1689元，換算每平方公尺3萬6229元，他的土地緊鄰這塊土地，縣政府訂出每平方公尺5500元徵收，明顯遠低於市價。

另有地主表示，縣政府查估標準很奇怪，隔著一條東山排水，排水以北的土地每平方公尺3700元，以南的土地平方公尺8000元，「一條排水溝」兩側居然價差兩倍，地主「看攏嘸」。

縣議員張欣倩說，縣政府通知地主參加價購，言明不肯價購，價格更差，很多地主不明就裡的簽字同意，不同意價購的，縣政府言明「價格更差」，以東北段465-1地號協議價購為例，每平方公尺5900元，強制徵收每平公尺5500元，地主連署要求縣政府重新查估，要求縣政府參考市價重新估價。

縣政府工務處處長林漢斌表示，東彰道路北段通過花壇、大村、員林，每一鄉鎮市工務處各舉辦兩次公聽會，土地估價師根據土地面積大小、鄰路面積的多少、一年內周邊土地交易價格，作為協議價購和徵收價格，目前七成地主同意協議價購，工務處將拜訪不同意的地主，了解問題所在並加以協調溝通。

東彰道路北段2018年11月5日交通部公路總局核定補助約37.64億元，計畫道路寬度28公尺，計畫長度約10.374公里，開闢道路起自花壇鄉省道台74甲線，終點銜接員林市省道台76線及東彰道路中段。