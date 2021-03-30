清明連假哪裡去？ 中市府推薦遊鐵砧山探訪歷史

清明連假將至，台中市政府觀光旅遊局推薦大甲遊鐵砧山歷史之旅，與親朋好友一起漫遊大甲，體驗當地風情、走訪廟宇、大啖美食、運動健走，讓您在假期好好的放輕鬆，達到身心舒緩的效果，共遊雕塑公園、享受當地特色小吃，晚上入住安心旅宿，體驗大甲獨特的觀光魅力。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中擁有豐富的觀光資源，是宜居幸福城市，每個景點都具在地特色及獨特魅力，其中文史遊憩新據點「大甲」是民眾出遊的熱門首選，民眾不妨趁清明連假攜家帶眷漫遊大甲。

觀旅局指出，早上可走訪大甲鐵砧山國姓廟各景點，肚子餓了還可到蔣公路美食街大啖當地特色小吃，下午可到大甲九張犁通天路的國姓小小廟，再到有近百年歷史的日南火車站。日南火車站保存當年最原始的木造樣貌，與大山、談文、新埔、追分並列齊名為海線五寶，晚上入住大甲安心旅宿，隔天還可到鄰近的外埔休閒酒莊吃美食打卡拍照，採買當地名產。

林筱淇提到，台中每個觀光景點都有其獨特的魅力，中市府除了規劃大甲觀光套裝遊程外，民眾也可上大玩台中、台中市風景區管理所臉書粉絲專頁搜尋台中熱門觀光旅遊景點，為美好的假期安排一場小旅行。