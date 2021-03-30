內政部同意補助 何欣純：台中南太平淹水改善有望

台中市南太平地區遇雨即淹，永成、太平、中平等里里民多次反應，立法委員何欣純上午邀內政部營建署下水道工程處、台中市水利局前往會勘，營建署同意補助4千萬元予以改善，淹水情形改善有望。

何欣純說，因為太平區永華路都市計畫道路尚有650公尺道路未徵收開闢，下游也尚有大里區屬非都市計畫區範圍的十九甲公墓地區排水路280公尺，導致太平區的Ｇ幹線下游排水系統遲遲無法依據規劃施作雨水下水道，但泓成、慧眾、泓大、福億等自辦重劃區已完成，進駐人口明顯增加，以致Ｇ幹線雨水下水道工程有迫切施作必要。