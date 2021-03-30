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內政部同意補助 何欣純：台中南太平淹水改善有望

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市南太平地區遇雨即淹，永成、太平、中平等里里民多次反應，立法委員何欣純上午邀內政部營建署下水道工程處、台中市水利局前往會勘。圖／何欣純提供
台中市南太平地區遇雨即淹，永成、太平、中平等里里民多次反應，立法委員何欣純上午邀內政部營建署下水道工程處、台中市水利局前往會勘。圖／何欣純提供

台中市南太平地區遇雨即淹，永成、太平、中平等里里民多次反應，立法委員何欣純上午邀內政部營建署下水道工程處、台中市水利局前往會勘，營建署同意補助4千萬元予以改善，淹水情形改善有望。

何欣純說，因為太平區永華路都市計畫道路尚有650公尺道路未徵收開闢，下游也尚有大里區屬非都市計畫區範圍的十九甲公墓地區排水路280公尺，導致太平區的Ｇ幹線下游排水系統遲遲無法依據規劃施作雨水下水道，但泓成、慧眾、泓大、福億等自辦重劃區已完成，進駐人口明顯增加，以致Ｇ幹線雨水下水道工程有迫切施作必要。

她說，從去年9即邀集相關單位會勘研議，針對上中下游一一找出瓶頸解決，預算已有之下，將接續規劃設計辦理發包作業，並請里長協助取得土地同意書，中央與地方攜手合作解決南太平多年來的水患問題，讓民眾免受淹水之苦，享有更好的生活品質。

台中市南太平地區遇雨即淹，永成、太平、中平等里里民多次反應，立法委員何欣純上午邀內政部營建署下水道工程處、台中市水利局前往會勘，營建署同意補助4千萬元予以改善，淹水情形改善有望。圖／何欣純提供
台中市南太平地區遇雨即淹，永成、太平、中平等里里民多次反應，立法委員何欣純上午邀內政部營建署下水道工程處、台中市水利局前往會勘，營建署同意補助4千萬元予以改善，淹水情形改善有望。圖／何欣純提供

何欣純 都市計畫 台中市

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