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彰化公布掃墓10大熱點 警方加強違停拖吊

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
針對清明節連假，彰化縣警局交通隊公布國道1號埔鹽系統交流道南向入口封閉及改道路線。 圖／彰化交通隊提供
針對清明節連假，彰化縣警局交通隊公布國道1號埔鹽系統交流道南向入口封閉及改道路線。 圖／彰化交通隊提供

清明連假來臨，彰化預計掃墓民眾眾多可能造成交通壅塞，今天公布10大重點公墓周遭將交通疏導、管制措施，警察局也提醒民眾，公墓園區周邊道路較為狹小，勿並排停車，若影響通行警方仍會加強違停拖吊，即時處置排除壅塞狀況。

交通隊公布的10大掃墓熱區管制，北彰化包括彰化市第2公墓於4月2日至5日每日8時至16時禁止車輛進入，車輛須停放於培元中學及福山公園停車場、芬園鄉第3公墓於4月2日至5日每日8時至16時實施單向行車管制，車輛請由碧園路入口進入，由員草路出口離開、鹿港鎮第1公墓於4月2日至4日每日10時至16時，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。

鹿港鎮第5示範公墓於4月2日至4日每日10時至16時，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓、福興鄉第15公墓於4月2日至4日每日10時至16時實施沿海路3段與下寮巷路口單向行車管制，車輛只進不出，禁止由該路口離開公墓、伸港鄉第1公墓於4月2日至5日每日8時至16時實施單向行車管制，車輛由彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。

南彰化永靖鄉永南公墓於4月4日8時至16時實施單向行車管制，車輛由福德巷進入，由永福路離開、田中鎮第5公墓於4月3日、4日每日9時至12時及14時至17時實施單向行車管制，車輛由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開、田中鎮第7公墓於4月3日、4日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛由民光路與埔頭路口進入，從埔頭路243巷口離開、社頭鄉第6公墓於4月3日、4日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛由山腳路2段公墓入口進入，從山腳路2段432巷口離開。

交通隊長林世明表示，民眾可利用警察局與各分局網站、臉書等查詢即時路況及最新交通資訊，作為行車路線參考，連假期間各種交通管制及替代道路規劃，可至彰化縣警察局交通警察隊網站(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)了解。

彰化縣警局交通隊今天公布清明連假國道1號埔鹽系統交流道北向入口封閉及改道路線。圖／彰化交通隊提供
彰化縣警局交通隊今天公布清明連假國道1號埔鹽系統交流道北向入口封閉及改道路線。圖／彰化交通隊提供

警察 鹿港 連假

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