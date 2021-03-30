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品茗也要講究工藝 全民喝茶日今起工藝中心登場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影

4月7日是世界健康日，茶是東方飲食文化中極其重要的一環，也能為健康加分，台灣茶協會因此與國立台灣工藝研究發展中心合作，將台灣茶器價值、茶工藝美學與茶道結合辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動，於今天登場至6月30日。

台灣茶協會指出，早期台灣社會奉茶孝親、路邊奉茶等人文意義濃厚，至今茶甚至成為現代人精神生活的重要元素，今年便將世界健康日與茶結合，盼推廣「多多喝茶、健康多多」理念，也喚醒奉茶人文關懷，並帶動茶產業及茶文化發展。

只不過，一壺好茶其實也與工藝息息相關，因此乘載茶湯的茶器除了實用性，更承載著茶文化的靈魂，該協會因此與國立台灣工藝研究發展中心合作，從今天起辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動，並串連工藝展覽、網路直播等擴大宣傳。

工藝中心表示，該中心將「2021登峰造極‧犇藝術」工藝展與茶文化結合，匯集該展區28名台灣頂級工藝師展出富含手感溫度與韻味的茶器，今甚至在茶席活動上直接使用為現場來賓和民眾泡茶，同時由茶藝師演繹茶道，進而品茗。

而在「世界健康日‧全民喝茶日」活動期間，「2021登峰造極‧犇藝術」工藝展於台灣工藝中心生活工藝館一樓展出，更在全台各地據點辦理品茗奉茶、主題茶會、茶飲折價促銷、網路直播抽獎等活動，相關活動從今起持續到6月30日止。

台灣茶協會表示，透過全民喝茶日串連全台進行奉茶、品茗或折價促銷，台灣茶協會臉書專頁也有直播抽獎、有獎徵答等活動，想到現場品茗或了解選購的茶友也可上該協會官網（http://www.att.org.tw/home2/9895/）查詢相關活動資訊。

台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影
台灣茶協會與國立台灣工藝研究發展中心合作辦理「世界健康日‧全民喝茶日」活動。記者賴香珊／攝影

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