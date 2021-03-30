彰化市人本計畫完工 居民怨停車空間縣府將增設停車格

彰化市道路狹宅，人行空間不足，彰化縣政府爭取中央經費展開「彰化市人本城區環境整合計畫」工程，2019年開工至今完工，增加人行道作為串連學校等地的通學步道讓民眾最有感，但居民原本習慣的停車空間消失，汽機車占用人行道問題仍多，縣府規劃增設鄰近路段停車格，鼓勵居民將車輛停留在路外。

營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」目前共補助22縣（市），彰化市人本城區計畫被視為最難做也是最有效益的工程，今天舉行完成啟用典禮。

彰化縣長王惠美表示，人本環境的目標是讓高齡、身障、小孩可以安全舒適自在穿梭市區道路，本計畫改善6公里，施作地點位於市區人口密集區，再加上市區道路寬度不足、交通流量大，及各管線單位地下管線密佈，變電箱、電信箱等設施需配合遷移有100多處，工程面臨極大挑戰，完工後讓彰化都市改造向前一大步。

內政部常務次長邱昌嶽今天到場也說，彰化市古老城鎮，市區道路夾窄，纜線密布，人行道破損、高低落差，且遭占用與違規停車嚴重，影響居民生活品質，縣府順應都市友善環境趨勢，獲內政部補助，本工程經費約3億1900萬元，中央補助2億6千多萬，縣府配合款5000萬元，共同讓彰化市鬧區人行道能夠串聯。

彰化市人本城區環境改善工程以彰化市歷史古城為示範區，重視學校周遭的人行安全，包括串聯彰化火車站與彰化女中通學路廊，增加光復路等人行道、通行空間，同時和平路、民族路施作騎樓順平，建置無障礙環境；也將旭光西路等公共設施帶整併、整合與銜接周邊公園綠色廊道，讓機車退出人行道。

另外，南郭國小等周邊人行道高低落差消除、設置人文地景街道，排除中興路的人行道占用，南郭路一段等也新增人行道，協助彰化高商周邊路廊拆除既有圍牆退縮，增加學生通行空間。