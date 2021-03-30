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彰化市人本計畫完工 居民怨停車空間縣府將增設停車格

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市人本城區環境整合計畫今天完工啟用。記者林敬家／攝影
彰化市人本城區環境整合計畫今天完工啟用。記者林敬家／攝影

彰化市道路狹宅，人行空間不足，彰化縣政府爭取中央經費展開「彰化市人本城區環境整合計畫」工程，2019年開工至今完工，增加人行道作為串連學校等地的通學步道讓民眾最有感，但居民原本習慣的停車空間消失，汽機車占用人行道問題仍多，縣府規劃增設鄰近路段停車格，鼓勵居民將車輛停留在路外。

營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」目前共補助22縣（市），彰化市人本城區計畫被視為最難做也是最有效益的工程，今天舉行完成啟用典禮。

彰化縣長王惠美表示，人本環境的目標是讓高齡、身障、小孩可以安全舒適自在穿梭市區道路，本計畫改善6公里，施作地點位於市區人口密集區，再加上市區道路寬度不足、交通流量大，及各管線單位地下管線密佈，變電箱、電信箱等設施需配合遷移有100多處，工程面臨極大挑戰，完工後讓彰化都市改造向前一大步。

內政部常務次長邱昌嶽今天到場也說，彰化市古老城鎮，市區道路夾窄，纜線密布，人行道破損、高低落差，且遭占用與違規停車嚴重，影響居民生活品質，縣府順應都市友善環境趨勢，獲內政部補助，本工程經費約3億1900萬元，中央補助2億6千多萬，縣府配合款5000萬元，共同讓彰化市鬧區人行道能夠串聯。

彰化市人本城區環境改善工程以彰化市歷史古城為示範區，重視學校周遭的人行安全，包括串聯彰化火車站與彰化女中通學路廊，增加光復路等人行道、通行空間，同時和平路、民族路施作騎樓順平，建置無障礙環境；也將旭光西路等公共設施帶整併、整合與銜接周邊公園綠色廊道，讓機車退出人行道。

另外，南郭國小等周邊人行道高低落差消除、設置人文地景街道，排除中興路的人行道占用，南郭路一段等也新增人行道，協助彰化高商周邊路廊拆除既有圍牆退縮，增加學生通行空間。

工程完工以來，警方加強取締汽機車占用，居民至今還在適應，縣府工務處長林漢斌說，營建署現在補助小規模的友善人行計畫，適合由公所評估適合路段提出申請，讓都市人本精神延續，居民在意的停車空見會持續與公所協調增設停車格，並向學生、居民宣導。

彰化市人本城區環境整合計畫今天完工啟用，希望讓老人小孩有完善生活空間。記者林敬家／攝影
彰化市人本城區環境整合計畫今天完工啟用，希望讓老人小孩有完善生活空間。記者林敬家／攝影
彰化市南郭路一段施作標線行人行道，但居民車輛占用仍可見。記者林敬家／攝影
彰化市南郭路一段施作標線行人行道，但居民車輛占用仍可見。記者林敬家／攝影
彰化市南郭路一段施作標線行人行道，車輛占用被取締。記者林敬家／攝影
彰化市南郭路一段施作標線行人行道，車輛占用被取締。記者林敬家／攝影

人行道 內政部

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