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教育部5億補助 台中打造足球園區「可辦亞洲賽事」
台中市推動足球運動，規劃在南屯區新重畫區打造足球園區，台中市長盧秀燕今早說，教育部體育署已同意補助5億元，興建總經費12.78億元的足球園區，未來可舉辦亞洲等級的足球賽事。
台中市規劃的國際足球園區，地點位於南屯區益豐路三段、龍富九路，園區包含11人制足球主競賽場1座，11人制練習場1座，還有2座5人制足球場，可容納6000席觀眾，還有多功能戶外草皮，預計明年底動工，114年底完工。
盧秀燕說，台中打造運動酷城市，積極發展足球運動，總經費12.78議員，市府已收到教育部體育署公文，中央將補助5億元，讓足球運動向下扎根。運動局長李昱叡說，主競賽場符合國際標準，可舉辦亞錦賽等亞洲等級的足球賽事，也可彈性配合賽事調整。
李昱叡說，目前全國都在推動足球運動，從國中小學生到社會甲組等級等，台中市已設置3座充氣式的幼兒足球設施，可配合場的彈性使用，把5人制迷你足球推廣到各區。
他強調，運動局聘請足球師資，只要學校提出開課計畫，由市府負擔教練鐘點費，可在各校開足球課程，去年在台中22區、開設200多班，今年預計到全台中29區上課，預計開設378班次。
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