氣候乾旱！田野掃墓火災頻繁 南投消防局提醒4不2記得

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
因氣候乾旱已長期沒有下雨，南投縣消防局統計縣內各地雜草墓地火災已達270件。圖／南投林管處提供
因氣候乾旱已長期沒有下雨，南投縣消防局統計縣內各地雜草墓地火災已達270件。圖／南投林管處提供

清明掃墓時節田野火災頻傳，加上久旱不雨，墓地雜草極易燃燒，火勢延燒快速，使得消防人員疲於奔命，面對清明掃墓時節，呼籲民眾要注意「4不2記得」，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

南投縣消防局統計，今年至3月底止，縣內各地雜草墓地火災已達270件，因應氣候乾旱已長期沒有下雨，造成各地水源嚴重缺乏，尤其提前防範墓地火災，要求民儘可能減少焚香及燃燒金紙數量，同時建議不燃燒爆竹或以環保鞭炮代替燃放爆竹，非但不減祭祖誠意，於慎終追遠的時節中，更能遠離火災，享有良好的空氣品質。

火調科長丁詠晉說，以南投縣境近年來來看，去年雜草（地表火）火警共510件，前年有545件，而今年1月雜草火警有70件，去年1月53件，而去年1月相比，有略為增加的情況；而2月分發生的252件火警，8成以上是因掃墓才引發的雜草火警。

南投消防局表示，近三個月南投縣以日月潭地區雨量統計來看，前三個月平均只有10.5毫米，和去年11.5毫米相比，顯然都是旱季少雨，但從去年12月的51毫米和前年12月的138毫米都發生較大的差別，因天候乾燥，因此提醒掃墓民眾，祭拜祖先燃燒金紙或焚香後務必用水澆熄，並確認火源熄滅後再離開，以降低火災發生。

因氣候乾旱已長期沒有下雨，南投縣消防局統計縣內各地雜草墓地火災已達270件。圖／南投林管處提供
因氣候乾旱已長期沒有下雨，南投縣消防局統計縣內各地雜草墓地火災已達270件。圖／南投林管處提供
因氣候乾旱已長期沒有下雨，南投縣消防局統計縣內各地雜草墓地火災已達270件。圖／南投林管處提供
因氣候乾旱已長期沒有下雨，南投縣消防局統計縣內各地雜草墓地火災已達270件。圖／南投林管處提供

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