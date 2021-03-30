台中西屯安和路半年傳2死車禍 警辦科技測照攔查宣導
台中市西屯區安和路去年下半年發生兩起死亡車禍，造成二人死亡，因該處鄰近學校、住宅區等，第六警分局為加強附近市民的通行安全，昨天下午在該處辦理「科技測照攔查式執法勤務」的觀摩示範，由警員持手持式測速設備，輔以志工在旁宣導的方式，希望達即時提醒、教育及執法的意義。
台中市第六警分局表示，轄內安和路段，從協和國小至啟聰學校間，去年下半年就發生兩起A1的死亡車禍，造成2人死亡，分局在昨天下午利用辦理「路安專案」勤務，將該肇事熱點路段，辦理「科技測照攔查式執法勤務」的觀摩示範，由警員持手持式測速照相設備，另特別安排志工於路旁揮動交安宣導警示牌面、LED電子看板，吸引用路人目光，提醒行車應減速慢行。
第六警分局表示，若有警員在測照點發現疑似超速車輛時，立即通報下一個路口攔查點員警進行攔查，並運用科技傳輸工具確認測速結果，以達即時提醒、教育及執法之意義，昨天下午辦理示範演練時，就有一名騎重機的騎士因疑似超速，被警方攔下，不過經確認後，速度未超過10公里，不過警員、志工也上前宣導，提醒騎士依規定速限行駛。
第六警分局表示，今年1至3月轄內安和路段交通事故發生22件、機動測照取締354件，相較去年10至12月交通事故發生25件、機動測照取締99件，事故發生下降12％，取締能量提升257％，昨天活動透過「執法與宣導並重」方式，除取締違規超速外，也會配合辦理相關交通安全宣導活動，期能達成提醒用路人勿超速的效果。
另外也會積極協調市政府交通局、建設局等機關，改善該路段交通工程及道路照明等工程，讓用路人在友善的交通環境下，培養遵守速限及交通規則的好習慣。
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