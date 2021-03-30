大甲媽祖遶境信徒必搶「壓轎金」議長服務處準備4萬份

每年大甲媽祖遶境，信徒必搶「壓轎金」，台中市議長張清照服務處每年盛大迎接媽祖回鑾，提供超過4萬份送大家，這幾天志工忙準備，不少在地鄉親也自動自發來幫忙，今年的志工年紀最大的80歲、最小的只有6六歲，還有志工帶回家做，為媽祖服務的精神令人感動。

2021大甲媽祖遶境訂4月9日起駕，18日回鑾，議長張清照服務處這幾天忙著準備「壓轎金」，議長服處每年盛大迎接大甲媽祖回鑾，在媽祖神轎進入清水區與沙鹿區的交界處「沙鹿勞工育樂中心」設壇接駕，待神轎進入清水區之後，神轎特別前往議長服務處駐駕停留，讓信徒鑽轎底，神轎離開後，大批民眾搶拿張議長發送的「壓轎金」。

「壓轎金」在媽祖信徒心中是項神奇的信物，其由來是媽祖神轎在繞境期間，在駐點停留時，會停在信徒準備的長凳上，而長凳和神轎中間就會挷上成疊的金紙，即俗稱的「壓轎金」，媽祖信徒相信，拿到「壓轎金」，可以保祐平安，順利，每當神轎一離開，信徒便會峰擁而上搶拿「壓轎金」。

議長張清照服務處指出，每年大約會發送4萬份「壓轎金」，由於數量很大，事前必須靠志工朋友幫忙，將大甲媽祖的符令和壽金一一折好放入特製的紅包袋中。

每年張議長的家人都加入志工行列，最小的張小弟還在念幼稚園，也跟著一起幫忙；今年年齡最長的志工是80歲的陳春蓮，跟著長期志工周麗紅一起來幫忙 ，她說「很高興自己年紀這麼大還能為媽祖做事。」