快訊

台北士林民宅火警救出母子3人 1無生命跡象

5000億從空中摔下來！56歲捷克首富於阿拉斯加墜機身亡

南投螢火蟲季4月開跑 4大賞螢區一路放閃到7月

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影

螢火蟲季來臨，南投縣螢況未受旱情影響，縣府今宣布「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，更因竹鹿螢區海拔較高，使得縣內賞螢期能從4月延續到7月，同時辦理四季南投攝影比賽，總獎金65萬元，歡迎國人踴躍投稿參加。

縣府指出，近幾年積極保育生態環境，螢火蟲、蝴蝶、蜻蜓等，甚至原生種動植物均復育有成，其中螢火蟲分布主要分布日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及國姓北港溪等4大地區橫跨7鄉鎮，今年整合4大賞螢區業者辦理「2021南投螢火蟲季」。

今年活動由日月潭賞螢區打頭陣，4至5月分在埔里桃米、魚池大林、水社、頭社及信義丹大等推出生態導覽及特色DIY遊程，並提供接駁車，相關資訊可上日管處網站（https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/932）查詢。

仁愛鄉奧萬大賞螢區結合專業導覽及園區資源，規劃拜訪火金姑遊程，4月26日至5月23日每天下午3時至5時開放報名，該園區房客可免費參加，入住奧萬大策略聯盟商家享優惠價100元，一般遊客150元，在遊客中心現場報名繳費。

國姓北港溪賞螢區為泰雅渡假村及惠蓀林場，4至5月提供賞螢導覽及優惠住宿套裝行程，民眾可根據想要遊程進行搭配；竹鹿賞螢區的螢火蟲4月起於鹿谷、溪頭、杉林溪等地現蹤，其中杉林溪、鳳凰谷等園區海拔高，螢況可持續到7月。

其中，鳳凰谷自然生態教育園區4月17、24日連續兩周末辦理螢光飛舞生態導覽活動；鹿谷鄉公所自4月10日到5月2日每周末提供賞螢導覽；杉林溪森林生態園區則於7月推出免費螢火蟲導覽活動，民眾可以多加安排利用。

南投縣副縣長陳正昇說，南投各賞螢景點都別具特色，而疫情趨緩，民眾可多到戶外呼吸新鮮空氣；另，四季南投攝影賽也開始徵件，凡是南投人文、景觀、建設等均可，共366個得獎名額，總獎金高達65萬元，受理收件至9月30日止。

「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影
「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，活動將持續到7月。記者賴香珊／攝影

賞螢 螢火蟲 日月潭

延伸閱讀

乾旱影響 螢火蟲晚現蹤 量變少

相關新聞

南投螢火蟲季4月開跑 4大賞螢區一路放閃到7月

螢火蟲季來臨，南投縣螢況未受旱情影響，縣府今宣布「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，更因竹鹿螢區海拔較高，使...

彰化二水粉紅花旗木炸開了 清明連假賞花好去處

彰化縣二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已到盛開期，近日即使非假日都吸引不少民眾前往賞花，炸開的花旗木美不勝收，尤其當集集...

影／各地缺水 八卦山南彰化這裡有免費湧泉！

各地缺水，但彰化員林八卦山隧道附近18年前突有湧泉，水量非常大，附近居民不怕沒水用，民代還曾建請台水公司應善加利用，但台...

影／氣氛火爆！和美公聽會場失控 集體拍桌抗議徵地

彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，要求只拓寬為10公尺並優先撥...

南投橋聳雲天綠雕園區近完工 農產市集恐擺不成

南投縣政府斥資4千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，歷經3年多時間已趨近完工，縣長林明溱今率員現勘，...

中市公立泳池4月6日暫停開放 3處泳池供選手專用

水情吃緊，台中市政府配合中央宣布4月6日起台中、苗栗將實施「供5停2」分區供水，台中20座公立泳池將全面暫停開放，但因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。