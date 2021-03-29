南投螢火蟲季4月開跑 4大賞螢區一路放閃到7月

螢火蟲季來臨，南投縣螢況未受旱情影響，縣府今宣布「2021南投螢火蟲季」四大賞螢區活動4月開跑，更因竹鹿螢區海拔較高，使得縣內賞螢期能從4月延續到7月，同時辦理四季南投攝影比賽，總獎金65萬元，歡迎國人踴躍投稿參加。

縣府指出，近幾年積極保育生態環境，螢火蟲、蝴蝶、蜻蜓等，甚至原生種動植物均復育有成，其中螢火蟲分布主要分布日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及國姓北港溪等4大地區橫跨7鄉鎮，今年整合4大賞螢區業者辦理「2021南投螢火蟲季」。

今年活動由日月潭賞螢區打頭陣，4至5月分在埔里桃米、魚池大林、水社、頭社及信義丹大等推出生態導覽及特色DIY遊程，並提供接駁車，相關資訊可上日管處網站（https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/932）查詢。

仁愛鄉奧萬大賞螢區結合專業導覽及園區資源，規劃拜訪火金姑遊程，4月26日至5月23日每天下午3時至5時開放報名，該園區房客可免費參加，入住奧萬大策略聯盟商家享優惠價100元，一般遊客150元，在遊客中心現場報名繳費。

國姓北港溪賞螢區為泰雅渡假村及惠蓀林場，4至5月提供賞螢導覽及優惠住宿套裝行程，民眾可根據想要遊程進行搭配；竹鹿賞螢區的螢火蟲4月起於鹿谷、溪頭、杉林溪等地現蹤，其中杉林溪、鳳凰谷等園區海拔高，螢況可持續到7月。

其中，鳳凰谷自然生態教育園區4月17、24日連續兩周末辦理螢光飛舞生態導覽活動；鹿谷鄉公所自4月10日到5月2日每周末提供賞螢導覽；杉林溪森林生態園區則於7月推出免費螢火蟲導覽活動，民眾可以多加安排利用。