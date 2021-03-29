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南投縣提供長照輔具申請代償 每3年最高4萬元

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
針對「長照2.0」失能者，南投縣提供每3年4萬元輔具申請代償輔具及居家無障礙設施。圖／南投衛生局提供
針對「長照2.0」失能者，南投縣提供每3年4萬元輔具申請代償輔具及居家無障礙設施。圖／南投衛生局提供

南投縣宣布針對「長照2.0」失能者，提供每3年4萬元輔具申請代償的便利，未來民眾到長照輔具及無障礙空間改善服務特約廠商，進行購買時，依個案的身分福利別繳付部分負擔費用，可免自行請款。

南投縣衛生局表示，縣府已制定「輔具購買、租賃及無障礙空間改善代償墊付機制」，自去年實施截至目前已有3110人申請使用，今年度特約廠商更達170家，強調民眾收到「核定公文及輔具核定結果通知書」後，可透過1966長照服務專線、臨櫃辦理、傳真申請、線上申請等方式，得以請領輔具及居家無障礙改善服務補助。

衛生局指出，經照管中心評估失能等級為第2級以上者，可採事前申請制，或由轄內醫院「出院準備小組」協助申請人提出長照服務申請與失能評估，並同步由甲類輔具評估人員開立輔具評估報告書，由縣府審核並核發公文及補助結果通知書給申請人，不需甲類輔具評估人員評估項目。

輔具及居家無障礙改善包括便盆椅、沐浴椅、馬桶增高器，不鏽鋼製鋁製柺杖、助行器、一般輪椅、衣著用輔具、居家用生活輔具，各項補助低收入戶由政府全額補助、中低收入戶由民眾部分負擔10％、一般民眾部分負擔30％，民眾如有需求可撥打全國統一專線1966，或洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心049-2209595，或上南投縣政府衛生局網站。

針對「長照2.0」失能者，南投縣提供每3年4萬元輔具申請代償輔具及居家無障礙設施。圖／南投衛生局提供
針對「長照2.0」失能者，南投縣提供每3年4萬元輔具申請代償輔具及居家無障礙設施。圖／南投衛生局提供

衛生局 長照 低收入戶

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