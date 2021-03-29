南投縣提供長照輔具申請代償 每3年最高4萬元

南投縣宣布針對「長照2.0」失能者，提供每3年4萬元輔具申請代償的便利，未來民眾到長照輔具及無障礙空間改善服務特約廠商，進行購買時，依個案的身分福利別繳付部分負擔費用，可免自行請款。

南投縣衛生局表示，縣府已制定「輔具購買、租賃及無障礙空間改善代償墊付機制」，自去年實施截至目前已有3110人申請使用，今年度特約廠商更達170家，強調民眾收到「核定公文及輔具核定結果通知書」後，可透過1966長照服務專線、臨櫃辦理、傳真申請、線上申請等方式，得以請領輔具及居家無障礙改善服務補助。

衛生局指出，經照管中心評估失能等級為第2級以上者，可採事前申請制，或由轄內醫院「出院準備小組」協助申請人提出長照服務申請與失能評估，並同步由甲類輔具評估人員開立輔具評估報告書，由縣府審核並核發公文及補助結果通知書給申請人，不需甲類輔具評估人員評估項目。