4/6起中市公立泳池暫停開放 預備3處供選手練習

中央宣布4月6日起台中實施「供5停2」分區供水，台中市公立游泳池將全面暫停開放；因應台中游泳代表隊將備戰東奧選拔資格賽等賽事，市府今天表示，將預備3處泳池供選手練習。

4月6日起台中、苗栗將實施「供5停2」分區供水，台中市政府指出，屆時台中20座公立游泳池將全面暫停開放，因應限水措施，運動局已先行召開協調會議，針對各級運動賽會游泳選手培訓及競賽所需進行討論。

運動局長李昱叡表示，由於台中游泳代表隊今年將備戰東京奧運選拔資格賽及其他大型賽事，已規劃北區國民運動中心競賽池、烏日溫水泳池及中興泳池等3處，優先提供選手訓練專用時段，協助選手獲取佳績，兼顧培訓與節水抗旱。

李昱叡指出，各單位已依目前訓練及競賽需求，包含全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會及全國原住民運動會游泳賽事等，報請運動局專案核准，目前依據培訓及競賽需求量，由北區國民運動中心競賽池、烏日溫水游泳池及中興游泳池等3處，優先持續提供游泳選手訓練的專用時段。

李昱叡說，考量公立泳池也作為學校體育課程教學場地，後續將配合教育部體育署及教育局政策滾動調整替代方案；同時呼籲民間業者與市民一起節水抗旱，度過旱期難關，市府將持續關注水情，配合中央推動各項應變措施。