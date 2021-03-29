台中清水大楊油庫休憩公園植樹活動 適地適木造林

響應今年「森存之道」植樹月活動，東勢林區管理處今天和台中市政府合作，在清水區大楊油庫休憩公園舉辦植樹活動，邀請財政部國有財產署中區分署、清水區公所、清水區楊厝里、海風里等單位及在地里民，一起種出原生樹種複層林，以行動建構及維護國土綠網。

東勢林管處表示，為擴大建構大肚台地國土生態綠色網絡，透過復育原生樹種，以「適地適木」的生態造林方式，營造當地森林植群及生物多樣性棲息環境，今天邀請當地里民種植原生樹種香楠、台灣櫸、苦楝、九芎、稜果榕等約500株樹苗，栽植面積0.45公頃。

活動中頒發社區林業計畫執行成果良好的優等社區─台中市石岡人家園再造協會、甲等社區─台中市東陽休閒產業發展協會，也特別贈送以國產材疏伐木製作的獎牌，感謝內政部空中勤務總隊勤務第二大隊、台中市政府消防局第二及第四救災救護大隊、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊，跨機關合作，協助搶救森林火災，攜手保護森林資源。