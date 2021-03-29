各地缺水 八卦山南彰化這裡有免費湧泉！

各地缺水，但彰化員林八卦山隧道附近18年前突有湧泉，水量非常大，附近居民不怕沒水用，民代還曾建請台水公司應善加利用，但台水進行檢測後，水質並不符合飲用水標準，不過多年來該湧泉成為員林公所清潔隊洗垃圾車的水源，附近也有養蟳龍魚業者、休閒農場均申請水權使用，員林市長游振雄表示，有意引用該水源在附近規劃親水公園。

台76線2002年因開通員林八卦山隧道，工程期間傳出截斷水脈，造成該處有湧泉源源不斷，游振雄說，自從員林清潔隊移到台76線下方後，每天要清洗上百輛垃圾車、資源回收車、清溝車、掃街車等，所用的20、30噸的水都是用免費泉水，還有公所水車到公園澆花的水也是用此泉水，為公所省下不少水費。

游振雄說，先前地方也曾想好好使用此水源，請自來水公司檢測水質，但水質礦物質較高、不符飲用水標準，而未再做進一步利用，公所也認為沒好好利用此水源有點可惜，有意再規劃是否能牽管線接水在附近做親水公園等遊憩設施。

公路總局員林工務段長陳舜賢表示，從八卦山隧道西隧道口流出的泉水是流到員林大排，也引用做消防用水，泉水常年水流每秒約0.004立方公尺。

員林林厝里長蕭富子說，八卦山隧道口的水每天都源源不絕，沒有收集起來使用實在非常可惜，希望相關單位可規劃好好利用。