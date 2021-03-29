陳澄波畫作南郭洋樓 房子曾被軍隊強占見證二二八

陳澄波畫作「南郭洋樓」描繪富商李丙戌的洋房，畫下1930年代時的彰化街景，畫中洋樓曾被軍隊強占，二二八事件發生時，李家人為奪回洋房曾和軍隊激戰，讓洋房成為事件現場。

北師美術館今年一月推出「不朽的青春－臺灣美術再發現」展覽，展出畫家陳澄波的畫作「南郭洋樓」、「南郭洋樓」畫作為私人收藏家請藝術工作者幫忙修復，輾轉在展覽中展出，陳澄波畫下彰化一座黃色洋樓，前方有穿西服、戴帽子的人往洋樓前進，對街有水牛在耕田，彩筆描繪出一街二景。

賴和文教基金會執行長白佳琳指出，去年因緣際會，陳澄波文化基金會和賴和文教基金會，詢問一系列陳澄波有關彰化的畫作，其中包含以前未曾公開的「南郭洋樓」，作畫地點就在彰化市南郭宿舍群附近。

白佳琳說，陳澄波1933年從上海回到台灣定居時，常到彰化寫生，也常接受當地仕紳委託製作肖像畫等作品，南郭洋樓即為洋樓主人富商李丙戌委託陳澄波所繪製，而南郭洋樓也是彰化縣內少數見證二二八事件的現場。

白佳琳解釋，根據已故作家李篤恭生前口述，戰後國民政府來台，南郭洋樓被軍隊強占，二二八事件發生後，李家人為奪回洋樓與軍隊激戰，李家人採斷水、斷電措施，使軍隊投降一度收復洋樓，不過後來軍隊獲得增援，情勢逆轉，李家人不得不逃亡，而在洋樓內仍留有激戰時的彈痕。

白佳琳說，陳澄波返台定居，曾在彰化寫生創作，也許陳澄波筆下的彰化曾和賴和相遇，陳澄波文教基金會也和賴和文教基金會合作，尋找賴和以及陳澄波的關聯，在接下來的5月賴和月活動介紹賴和及陳澄波碰撞出的火花。