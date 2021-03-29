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氣氛火爆！和美公聽會場失控 集體拍桌抗議徵地

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，要求只拓寬為10公尺並優先撥用國有地，經長期協調沒有結果，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾不滿訴求未獲重視，集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，由警方強力排除，氣氛火爆，縣府工務處表示，在不影響計畫寬度下，會研議縮減路肩因應。

縣府工務處指出，和美鎮嘉卿路在2015年拓寬後，在與路寬只有6公尺到8公尺的和厝路一段，形成交通瓶頸，也影響安全，因此決定拓寬和厝路一段約67公尺路段拓寛為12公尺，但鄰接道路的6戶住戶，認為拓寬後，除會被徵收到土地，部分雨遮也將被拆除，影響自身權益，因此強烈反對，經多年來協調，先前已開過公聽會，仍然沒有結果。　

住戶的訴求是要求只拓寬為10公尺並優先撥用國有地，縣議員柯振杯介入協調，柯振杯說，經他陪同住戶到縣府與工務處長林漢斌協調，同意將原定拓寬至12公尺道路縮減為10公尺，並以現有道路中心東、西側的土地徵收。但是地方仍有不同意見，因此今天上午再度在月眉動中心舉行公聽會，和美警分局接獲情資，住戶將有激烈的抗議動作，由分局長金秋華親自帶著50名警力到場戒護。

公聽會由縣府工務處新建工程科長周瑞霖主持，由於住戶於規畫公司、縣府仍存有莫大歧見，公聽會一開始，住戶認為原有訴求未受重視，即集體在隔離的長條桌拍桌抗議，高聲叫罵，氣氛十分火爆，員警則趨前戒護，氣氛十分火爆，甚至有人欲掀桌，即被員警架離出場。從中協調的縣議員柯振杯十分無奈，要求住戶精準訴求，縣府才能做出相對回應與處理。

和厝路反徵收自救會代表周鈴燁強調，住戶不是反對拓寬道路，而是要求基於公平與住戶安全前提下，主張將計畫12公尺縮減為10公尺，並盡量使用國有地，以免損害他們的權益，並強調如果要拓寬和厝路就該整段拓寬，不應只拓寬67公尺。

周瑞霖說，針對住戶將計畫拓寬12公尺縮減為10公尺的訴求，縣府會請規公司研議，在維持既有計畫寬度下，朝將縮減路肩方向因應，但如果住戶仍然堅持不願妥協，縣府只有維持12公尺計畫寬度。

彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會場外，舉抗議布條表達抗議。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會場外，舉抗議布條表達抗議。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府計畫在和美鎮和厝路一段約67公尺路段拓寬為12公尺，卻遭6戶被徵收的住戶強烈抗議，今天上午在月眉活動中心辦公聽會時，抗議民眾集體拍桌抗議、高聲叫罵，甚至還有肢體拉扯衝突，氣氛火爆。記者劉明岩／攝影

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