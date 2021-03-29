南投橋聳雲天綠雕園區近完工 農產市集恐擺不成

南投縣政府斥資4千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，歷經3年多時間已趨近完工，縣長林明溱今率員現勘，除要求加強綠美化補植，針對高公局限制園區內設攤、擺市集，責成農業處持續溝通，並研擬相關配套。

縣府指出，國六國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，均高達55米，最高處70米，堪稱「全國最高國道」，更因匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」，具觀光賣點，因此規劃營造為長期性的綠雕園區，盼帶動地方觀光經濟。

農業處表示，該預定地約9公頃，園區設計融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景，入口廣場設計糯米橋意象，擁福龜、石虎等造型綠雕，規劃花海、兒童遊具、農產市集和停車場，未來串連福龜休閒農業區、草屯九九峰等旅遊景點。

只不過，3年多前開始計畫推行，但因土地租賃、設計施工等問題停擺，與高公局達成共識，去年中旬才穩定動工，歷經近1年時間總算趨近完工，林明溱今會同農業處、地方民代等前往現勘，並針對相關園區綠美化、設施規劃等要求補強。

林明溱說，綠雕園區相關工程已快完成，但仍有部分區塊環境綠美化仍不足，蓄水池目前則為乾涸狀態，已要求農業處加強補植和注水，至於何時開放、是否交由地方農會或社區管理、收費及遊覽車停放接駁等也還要邀集相關單位研議協商。