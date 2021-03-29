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中市公立泳池4月6日暫停開放 3處泳池供選手專用

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公立泳池4月6日暫停開放，預備3處泳池供選手專用。圖／運動局提供
台中市公立泳池4月6日暫停開放，預備3處泳池供選手專用。圖／運動局提供

水情吃緊，台中市政府配合中央宣布4月6日起台中、苗栗將實施「供5停2」分區供水，台中20座公立泳池將全面暫停開放，但因應台中游泳代表隊今年備戰東京奧運選拔資格賽及其他大型賽事，規劃北區國民運動中心競賽池、烏日溫水泳池及中興泳池3處，優先提供選手訓練專用時段。

李昱叡表示，因應限水措施，運動局先召開協調會議，針對各級運動賽會游泳選手培訓及競賽所需討論，各單位依目前訓練及競賽需求，包括全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會及全國原住民運動會游泳等，報運動局專案核准。

運動局指出，北區國民運動中心競賽池、烏日溫水游泳池及中興游泳池3處，優先持續提供游泳選手訓練的專用時段。

李昱叡說，考量公立泳池作為學校體育課程教學場地，後續配合教育部體育署及教育局政策滾動調整替代方案，呼籲民間業者與市民一起節水抗旱，度過旱期難關。

東京奧運 體育 教育部

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