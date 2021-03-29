台中益民國小學生活動中心動工 學校、社區共享

台中市大里區益民國小周遭停車困難，地方無活動中心，學校亦無大型活動場所，市府因此特別為該校興建一座多功能的學生和社區活動中心，並建置地下停車場、幼兒園、圖書館等，以完善校園空間並強化地方機能，市長盧秀燕上午親自主持開工典禮，預計後年5月底完工。

盧秀燕說，益民路二段與新南路口的益民國小有54班，學生人數1400人，是位於當地商業樞紐的大型校區，然而學校、社區欠缺一個大型集會場所，舉凡集會、典禮、演藝活動的舉行只能利用風雨操場辦理，時常受限於戶外空間及天候影響，非常不方便。

這座多功能學生活動中心，地下一層、地上二層，總樓地板面積約8400平方公尺。地下一層為公共停車場，有149個停車位；地上一層為國小附設幼兒園、圖書館、階梯視聽教室，並復原戶外200公尺PU跑道、運動區域等校園空間；地上二層設計挑高10公尺室內活動中心，可容納一座室內籃球場及表演舞台。

她說，多功能學生活動中心完工後可以提升校園內的硬體建設，也提供地下停車場供周遭居民使用，可說是一舉數得，居民與校方共創雙贏。