蟲蟲大餐你敢吃嗎？為推廣黑水虻 專家上菜了

前明道大學校長、有機農業專家陳世雄推廣養黑水虻去化廚餘等廢棄物，不過他也感慨農委會限定黑水虻的使用方式，這樣會讓黑水虻推廣難以產業化，最近他更應「中興大學農業訓練班」學員要求，為學員上了蟲蟲大餐，學員吃光蟲蟲，用實際行動證明黑水虻是最好的蛋白質來源。

「你敢吃蟲蟲大餐嗎？」陳世雄笑說，最近「中興大學農業訓練班」學員到他的農場見習黑水虻養殖技術，事先有學員起鬨說想嘗嘗黑水虻，他二話不說就答應，首度嘗試將黑水虻上菜端上桌，只可惜太太不願意幫忙料理，他只好自己下廚炒了一盤蔥椒鹽酥黑水虻，還先po網寫著「看看等一下有多少人敢吃？」，沒想到後來一整盤真的被大家掃光。

陳世雄說，鹽酥黑水虻本身其實沒什麼味道，多是蔥、椒鹽那些調味料，其實他不是鼓勵大家吃黑水虻，只是應觀眾要求，證明一下黑水虻真的可以吃。

十年前陳世雄以非基改黃豆渣開始養黑水虻，再以黑水虻當雞的活體飼料，後來發現黑水虻吃豆渣、廚餘、雞糞、豬糞，是去化這些廢棄物很好的蟲蟲，而且養了黑水虻又可成為雞或豬的飼料，可取代有食安疑慮的骨粉及魚粉，能減少對魚類生態的破壞。

近年來愈來愈多學校、清潔隊開始實驗以黑水虻去化廚餘，就連台積電都曾來向陳世雄取經，陳世雄一直希望能推廣黑水虻去化廚餘，並成為養雞豬的飼料食物鏈，他說，國外都已有很多大型養蟲公司，聯合國FAO「可食用昆蟲報告」也推薦昆蟲替代畜禽蛋白飼料來源。

但日前他應邀參加在立法院召開的「可供家禽、家畜、水產之飼料」公聽會時，農委會仍限定以植物性飼料養黑水虻，且其蟲體需經加熱、乾燥等程序製成蟲粉才能應用，陳世雄認為，這樣的限制太僵化，不利於推廣黑水虻。