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離婚等事有爭執？ 台中市4戶政所設家事商談駐點服務
民眾常為了離婚，或離婚的財產分配、子女撫養問題爭執，台中市社會局因此最近在太平等4個區的戶政事務所提供「家事商談駐點服務」希望民眾有疑惑時，能儘管提出，由專業人員協助解答，避免因爭執引起悲劇。
太平戶政事務有鑑於這項服務知道的人還不多，因此特別自行拍了宣導短片，以一問一答方式讓民眾了解這項服務，戶政事務所主任林晉德並把影片貼在自己的臉書上廣為宣導。
林晉德說，目前該所和霧峰、潭子、中區等戶政事務所同時試辦提供這項服務，舉凡面臨離婚、分居或已離婚家庭對於未成年子女監護權、扶養權、探視、生活照顧與教養等議題需要協商，都有專業老師提供諮詢服務。
而且，家事商談服務都有專業的社工師和心理師協助諮詢，且一律免費並保密，歡迎民眾不避害怕，有需要服務之處即可提出。
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