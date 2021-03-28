快訊

長賜號擱淺蘇伊士運河第六天 長榮說話了！

一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離婚等事有爭執？ 台中市4戶政所設家事商談駐點服務

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平戶政事務為了提供「家事商談駐點服務」特別自行拍攝宣導短片進行宣導。圖／截取自林晉德臉書
台中市太平戶政事務為了提供「家事商談駐點服務」特別自行拍攝宣導短片進行宣導。圖／截取自林晉德臉書

民眾常為了離婚，或離婚的財產分配、子女撫養問題爭執，台中市社會局因此最近在太平等4個區的戶政事務所提供「家事商談駐點服務」希望民眾有疑惑時，能儘管提出，由專業人員協助解答，避免因爭執引起悲劇。

太平戶政事務有鑑於這項服務知道的人還不多，因此特別自行拍了宣導短片，以一問一答方式讓民眾了解這項服務，戶政事務所主任林晉德並把影片貼在自己的臉書上廣為宣導。

林晉德說，目前該所和霧峰、潭子、中區等戶政事務所同時試辦提供這項服務，舉凡面臨離婚、分居或已離婚家庭對於未成年子女監護權、扶養權、探視、生活照顧與教養等議題需要協商，都有專業老師提供諮詢服務。

而且，家事商談服務都有專業的社工師和心理師協助諮詢，且一律免費並保密，歡迎民眾不避害怕，有需要服務之處即可提出。

離婚

延伸閱讀

爸媽離婚沒講！18歲少女看戶籍謄本嚇傻：居然已經過了17年

鮭魚落伍了！她補辦身分證發現「老爸秘密」 戶政人員狂憋笑

相關新聞

蟲蟲大餐你敢吃嗎？為推廣黑水虻 專家上菜了

前明道大學校長、有機農業專家陳世雄推廣養黑水虻去化廚餘等廢棄物，不過他也感慨農委會限定黑水虻的使用方式，這樣會讓黑水虻推...

離婚等事有爭執？ 台中市4戶政所設家事商談駐點服務

民眾常為了離婚，或離婚的財產分配、子女撫養問題爭執，台中市社會局因此最近在太平等4個區的戶政事務所提供「家事商談駐點服務...

響應擦亮世界角落 南投立委、網紅、處長撩落去

為響應「擦亮世界角落」活動，南投縣草屯青商會今動員10多人擦拭北投里路口反光鏡，社勞處長林志忠也加入「拭鏡隊伍」；立委許...

台中總站夜市獲准經營 4月3日將重新營業

台中市總站夜市去年10月違法營業3天遭勒令停業，攤商還曾組自救會到市府陳情，經業者提出交通與環保等改善方案，中市府日前通...

乾旱版日月潭成可怕垃圾場 官民今齊力淨潭

國內旱情加劇，日月潭水位直降12米，不僅碼頭航運受影響，潭底垃圾更是全都露，衍生民眾觀感不佳、蚊蟲孳生、惡臭等問題，公所...

間歇灌溉省水逾30％ 農民可用手機遠端操作代替巡田水

近日缺水嚴重，台中農改場與農業試驗所等單位研發間歇灌溉技術，更開發智慧化灌溉系統，農民可以透過將手機與田間系統連線，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。