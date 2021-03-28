響應擦亮世界角落 南投立委、網紅、處長撩落去

為響應「擦亮世界角落」活動，南投縣草屯青商會今動員10多人擦拭北投里路口反光鏡，社勞處長林志忠也加入「拭鏡隊伍」；立委許淑華則與女青商會邀網紅「含羞草日記」草爺一起動手擦，希望提高城市用路安全，打造永續城市發展。

草屯青商會及南投女國際青年商會均指出，隨交通便利，道路事故也跟著增加，根據交通部道路交通安全督導委員會統計，2019年全國道路交通安全事故為34萬件，但去年已超過36萬件，因交通事故致死數更高達3000人。

而國際青年商會中華民國總會2018年發起「擦亮世界角落」公益活動，每年青年節前後號召地方民眾協助擦拭路口反光鏡，至今邁入第4年且已擦亮全台6715面反光鏡，除響應聯合國SDGs第11項目標「永續城市」，更盼提升交通安全。

今年由南投女國際青年商會率先響應該活動，立委許淑華於17日揪網紅「含羞草日記」草爺一起擦亮路口反光鏡，許表示，身為南投女青商會第20屆會長及現任交通委員身分響應，更盼透過網紅的網路影響力讓更多年輕人融入社會服務。

草屯國際青商會則是今天動員10多名會員到北投社區當義工擦拭路口反光鏡，縣府社勞處長林志忠也加入「拭鏡隊伍」，他表示，路口反光鏡經風吹、日曬、雨淋常是布滿灰塵，協助拭淨後若能降低肇事，也算是為社會盡了些棉薄之力。