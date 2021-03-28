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企業捐白米 高麗菜做菜包 樂林食物銀行傳愛

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮大橋牌壽米屋今天捐出「二林之光」地方創生品牌優質白米給樂林食物銀行，幫助弱勢。圖／蔡詩傑提供
二林鎮大橋牌壽米屋今天捐出「二林之光」地方創生品牌優質白米給樂林食物銀行，幫助弱勢。圖／蔡詩傑提供

二林鎮大橋牌壽米屋今天捐出「二林之光」地方創生品牌優質白米給樂林食物銀行，二林鎮長蔡詩傑表示，樂林食物銀行集結各地愛心，最近志工也成立傳愛小舖試營運，因高麗菜賤價，志工們發動包高麗菜水餃和菜包，不僅可以送弱勢家庭，還可以義賣，希望將物資發揮最大效益。

樂林食物銀行在發起人二林鎮長蔡詩傑說，食物銀行是要以食物傳達愛的精神，分享食物、分享愛，並以宣導食物不浪費為宗旨，去年起在二林鎮各里共設置20台食物冰箱照顧偏鄉弱勢民眾，每周6天提供食物冰箱的生鮮食材外，每月月底也有100多戶照顧戶（邊緣戶）以點數換取生活所需的食物和生活必需品。

壽米屋總經理陳肇浩獲知樂林食物銀行需要大量的米，今天捐出300包「二林之光」優質白米給弱勢家庭，由陳肇浩和蔡詩傑發送給弱勢家庭。

蔡詩傑說，樂林食物銀行志工還組成烹飪組為樂林傳愛小舖研發高麗菜包和水餃等，在高麗菜賤價時多做些義賣，最近也有收二手皮件等，由志工們再整理過，都可以進行義賣，再做為食物銀行基金，也是宣導愛物惜物的環保精神。

食物銀行 高麗菜 義賣

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