快訊

釀蘇伊士運河大塞船 彭博：長賜號擱淺前大超速

台中總站夜市獲准經營 4月3日將重新營業

中央社 / 台中28日電
北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年10月雙十連假開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影
北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年10月雙十連假開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影

台中市總站夜市去年10月違法營業3天遭勒令停業，攤商還曾組自救會到市府陳情，經業者提出交通與環保等改善方案，中市府日前通過經營審查，總站夜市將於4月3日起重新營業。

北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年10月雙十連假開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結，營業第2天出現跳電，但因夜市在未核准許可下自行開幕營運，台中市政府經濟發展局稽查後開罰，開幕第3天業者便宣布暫停營業。

夜市攤商今年1月間還曾組成自救會，前往中市府陳情，希望夜市能恢復營業。

業者昨天在臉書粉絲團宣布，等了168天「總站夜市」將要重新開幕，預計4月3日起重新營業，並提醒遊客台中捷運綠線已恢復試營運，可搭乘捷運前往。

台中市經發局市場管理科代理科長蔡永福今天表示，業者今年2月重新提出營業申請，針對交通、環保等問題提出解決方案，其中交通部分，將在營業時段於周邊路口，配置共13名義交疏導交通，汽、機車停車位也有較完整規劃。

蔡永福指出，捷運開通也預期可降低周邊的交通衝擊，因此26日起核准總站夜市營業1年。

夜市 台中市

延伸閱讀

台中「總站夜市」重新回歸！正式改名＋開幕日曝光、搭捷運就能到

相關新聞

登玉山預訂入住排雲山莊遭拒爆糾紛 玉管處回應了

不少山友登玉山前會在排雲山莊過夜，但近期有民眾反映，事前已預訂支付費用預定入住，抵達山莊後卻被告知查無資料，拒絕其投宿供...

台中大元國小美術班畢業展 屯區藝文中心展出

台中市大里區大元國小今在屯區藝文中心舉辦第十屆美術班畢業美展暨聯展，由美術班21位畢業生及三、四、五年級在校生展出學習成...

響應擦亮世界角落 南投立委、網紅、處長撩落去

為響應「擦亮世界角落」活動，南投縣草屯青商會今動員10多人擦拭北投里路口反光鏡，社勞處長林志忠也加入「拭鏡隊伍」；立委許...

企業捐白米 高麗菜做菜包 樂林食物銀行傳愛

二林鎮大橋牌壽米屋今天捐出「二林之光」地方創生品牌優質白米給樂林食物銀行，二林鎮長蔡詩傑表示，樂林食物銀行集結各地愛心，...

台中總站夜市獲准經營 4月3日將重新營業

台中市總站夜市去年10月違法營業3天遭勒令停業，攤商還曾組自救會到市府陳情，經業者提出交通與環保等改善方案，中市府日前通...

乾旱版日月潭成可怕垃圾場 官民今齊力淨潭

國內旱情加劇，日月潭水位直降12米，不僅碼頭航運受影響，潭底垃圾更是全都露，衍生民眾觀感不佳、蚊蟲孳生、惡臭等問題，公所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。