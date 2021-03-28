台中總站夜市獲准經營 4月3日將重新營業
台中市總站夜市去年10月違法營業3天遭勒令停業，攤商還曾組自救會到市府陳情，經業者提出交通與環保等改善方案，中市府日前通過經營審查，總站夜市將於4月3日起重新營業。
北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年10月雙十連假開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結，營業第2天出現跳電，但因夜市在未核准許可下自行開幕營運，台中市政府經濟發展局稽查後開罰，開幕第3天業者便宣布暫停營業。
夜市攤商今年1月間還曾組成自救會，前往中市府陳情，希望夜市能恢復營業。
業者昨天在臉書粉絲團宣布，等了168天「總站夜市」將要重新開幕，預計4月3日起重新營業，並提醒遊客台中捷運綠線已恢復試營運，可搭乘捷運前往。
台中市經發局市場管理科代理科長蔡永福今天表示，業者今年2月重新提出營業申請，針對交通、環保等問題提出解決方案，其中交通部分，將在營業時段於周邊路口，配置共13名義交疏導交通，汽、機車停車位也有較完整規劃。
蔡永福指出，捷運開通也預期可降低周邊的交通衝擊，因此26日起核准總站夜市營業1年。
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