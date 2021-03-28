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台中女足節百名女童超萌開踢 市府將巡迴80校推動足球

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中女足節登場，小選手超萌開踢。圖／台中市運動局提供
台中女足節登場，小選手超萌開踢。圖／台中市運動局提供

全台女足盛事「110年台中女子足球節」今天在太原足球場熱鬧登場，由「台中藍鯨」球員帶領逾百位4歲至15歲女學童進行身體協調、繞障礙物等足球闖關活動。運動局表示今年將巡迴80所國小與幼兒園，培養幼兒足球興趣。

台中市政府運動局長李昱叡到場為小選手們加油，感謝中華民國足球協會結合台中市女子足球協會等在地民間力量，與市府合作深耕基層女子足球。

台中女足地主隊「台中藍鯨」帶領學童闖關，關卡包括身體移動、手眼協調、頂球、射門等基本技術到小型正式足球比賽，讓每位小小女子足球員盡情享受足球樂趣。

運動局說明，市府推動足球運動向下扎根，除支持「台中藍鯨」透過校園深耕及舉辦特色活動培育基層足球人才，去年起與中華足球聯盟合作，辦理「2021社區足球深耕-幼童足球指導員前進校園計畫」，今年度巡迴台中80所國小及幼兒園，培養幼兒足球興趣。

「2021台灣木蘭足球聯賽」首戰4月10日在太原足球場開踢，由「台中藍鯨」對上宿敵「花蓮女足」的主場賽事，運動局邀請市民一同為台中藍鯨加油！

足球 台中市

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