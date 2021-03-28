乾旱版日月潭成可怕垃圾場 官民今齊力淨潭
國內旱情加劇，日月潭水位直降12米，不僅碼頭航運受影響，潭底垃圾更是全都露，衍生民眾觀感不佳、蚊蟲孳生、惡臭等問題，公所與渡船遊艇業者因此向行政院中部中心反映，今邀集相關單位會勘商討清理事宜，號召近百人合力淨潭。
魚池鄉長劉啟帆表示，日月潭是國際級觀光景點，如今潭底裸露猶如垃圾場，不僅讓遊客觀感不佳，影響觀光產業，也容易造成蚊蟲孳生，還傳出惡臭，也令鄰近居民困擾，當地民眾自發整理潭邊環境已月餘，但仍有許多陳年垃圾亟待清理。
南投縣渡船遊艇公會理事長王英生則說，今天早上伊達邵碼頭水位僅剩2公尺，而船舶停靠碼頭需要至少1.5公尺的水位，倘若水情持續吃緊，將造成船舶擱淺，嚴重影響觀光產業，盼延長現有浮排碼頭位置；公所與遊艇業者因此向中央陳情。
行政院中部聯合服務中心今因此協調台灣電力公司及日月潭風景管理處等單位會勘商討廢棄物清理及碼頭觀光事宜，同時號召公部門響應地方淨潭活動，近百人今天捲起衣袖撿垃圾，盼加速廢棄物清運進度，還給日月潭乾淨的潭邊環境。
行政院中部中心執行長蔡培慧說，去年即持續討論改善日月潭淤積問題，排砂清淤作業也將啟動，近期一得知潭底廢棄物問題速邀集相關單位，今就與台電公司及日月潭國家風景區管理處至伊達邵碼頭會勘商討，並現場調度廢棄物清運事宜。
台電大觀發電廠廠長劉演鎮表示，台電預計於4月7日以開口合約的方式請廠商著手開始清運，主要處理區域以日月潭限制水域為主，預計以吊掛方式移除大型潭底廢棄物。另排砂清淤預計今年施作，並規畫於夜間進行，降低對觀光的影響。
日管處副處長廖錫標則說，日管處的廢棄物清運作業以觀光區為主，明起將由北旦碼頭開始清運，逐步往伊達邵方向前進。而針對觀光業者反映的水位過低需延長浮排問題，日管處會盡速協助，避免船隻擱淺，讓業者能繼續提供遊湖的服務。
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