台中勤美洲際酒店上梁 盧秀燕：中部觀光大爆發一定賺

台中市勤美洲際酒店兩年前動工，施工期間正好遇上新冠肺炎疫情，觀光飯店業經營受衝擊，但集團施工順利，今舉行上梁典禮，預計明年底、後年初完工並正式營運。至於周邊推出的勤美之森建案，目前也已售出6、7成，預計後年第二季完工交屋。

市長盧秀燕今特別前往參加上梁典禮，並表示中部地區的觀光事業正大爆發中，去年台中市就有4千6百萬觀光人次，是全國第1名，勤美集團高瞻遠矚投資45億元，加上周邊建案達百億元；她十分感謝集團投資台中，也深信一定能賺錢。

勤美集團董事長林廷芳說，勤美集團與全球知名的國際酒店管理公司—洲際酒店集團(IHG, InterContinental Hotels Group)合作規劃管理酒店，引進洲際酒店集團的最高頂級品牌-洲際酒店及度假村(InterContinental Hotels & Resorts)，並禮聘國際知名建築團隊：日本隈研吾、美國Gary Handel、香港CCD鄭忠、台灣李祖原及瀚翔景觀盧胤翰操刀，搭配大陸工程營造及台灣世曦的整合，共同打造媲美國際複合式開發案。