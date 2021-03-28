台中勤美洲際酒店上梁 盧秀燕：中部觀光大爆發一定賺
台中市勤美洲際酒店兩年前動工，施工期間正好遇上新冠肺炎疫情，觀光飯店業經營受衝擊，但集團施工順利，今舉行上梁典禮，預計明年底、後年初完工並正式營運。至於周邊推出的勤美之森建案，目前也已售出6、7成，預計後年第二季完工交屋。
市長盧秀燕今特別前往參加上梁典禮，並表示中部地區的觀光事業正大爆發中，去年台中市就有4千6百萬觀光人次，是全國第1名，勤美集團高瞻遠矚投資45億元，加上周邊建案達百億元；她十分感謝集團投資台中，也深信一定能賺錢。
勤美集團董事長林廷芳說，勤美集團與全球知名的國際酒店管理公司—洲際酒店集團(IHG, InterContinental Hotels Group)合作規劃管理酒店，引進洲際酒店集團的最高頂級品牌-洲際酒店及度假村(InterContinental Hotels & Resorts)，並禮聘國際知名建築團隊：日本隈研吾、美國Gary Handel、香港CCD鄭忠、台灣李祖原及瀚翔景觀盧胤翰操刀，搭配大陸工程營造及台灣世曦的整合，共同打造媲美國際複合式開發案。
洲際酒店集團看好大台中整體發展及交通、觀光及文化的各項潛力，集團轄下頂級洲際酒店及度假村(InterContinental Hotels & Resorts)品牌首次引進台中市場，這也是目前台中唯一引進該集團旗下專為旅客量身打造的國際豪華酒店品牌。
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