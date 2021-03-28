登玉山預訂入住排雲山莊遭拒爆糾紛 玉管處回應了

不少山友登玉山前會在排雲山莊過夜，但近期有民眾反映，事前已預訂支付費用預定入住，抵達山莊後卻被告知查無資料，拒絕其投宿供餐，衍生糾紛；玉管處今表示，經查是委外廠商系統出問題，經該處協調溝通，誤會已消彌，未來會持續督促廠商改善，並提升服務品質。

海拔3402公尺的排雲山莊，是許多攀登玉山主峰民眾的休憩中繼站，也是玉山主峰線唯一提供食宿的處所，因提供餐飲及住宿服務，不用紮營露宿山頭，其床位搶手通常要提前一個月申請等候抽籤，未料近期卻爆出訂餐住宿糾紛。

據了解，台中一名江姓山友預訂22日入住排雲山莊，事前支付2人共2100元的住宿費用，未料登抵山莊後，因櫃台稱查無資料，要求民眾出示匯款證明，否則拒絕提供服務，雙方僵持10幾分鐘，經聯繫山下確認資料無誤才願提供服務。

但山友登山心情已被打壞，且爬高山大多不會攜帶匯款單據，相關資訊應由山莊協助查證，因此向媒體及相關單位反映；玉管處今也證實，25日接獲江姓山友於首長信箱投書後，隨即聯繫排雲山莊委外經營的雲豹公司及江某了解事發情況。

玉管處表示，經比對後發現，承包排雲山莊的供餐廠商雲豹公司為提供更便捷訂餐及付款服務，近期引進新系統，但因系統發生的訂單內容傳遞不完全；加上江姓山友並未填妥訂單流程即先線上付款，導致在山區工作人員未能獲得訂單內容。

而事發當下，山莊周邊天候不佳影響通訊，無法及時與山下工作人員取得聯繫，因此詢問山友單據事宜，並持續連繫山下人員確認訂房，但雙方未做好溝通衍生糾紛，所幸約10分鐘順利確認，並提供服務進行改善，才消彌彼此不快和誤會。