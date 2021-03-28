慶祝兒童節 彰化縣表揚模範兒童還辦親子童樂會

兒童節即將到來，彰化縣長王惠美今天除了表揚縣內481位模範兒童外， 還參加在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，與親子同樂。

彰化縣國中小有214所學校，受表揚的共有481位模範生，均由各國小應屆畢業生中遴選產生，彰化縣政府今天上午在統一渡假村鹿港文創會館，是以縣長媽媽見面會方式，由縣長頒發獎狀予模範兒童並合影留念。

王惠美縣長除預祝所有孩子們兒童節快樂外，並期許能提供給他們一個更好的成長與學習的空間，讓彰化的囝仔能夠幸福，能夠有國際觀，與世界競爭。

縣府同時間，運用公益彩券基金在鹿港鎮體育場舉辦「Kids寶貝親子同樂會」，除了幾乎是秒殺的親子畫桌活動，徵選到100名小朋友跟著家長一起參與，也有小老闆市集，希望讓孩子對於數字以及未來的理財能有所概念，此外還有寶貝嘟嘟車行動服務、早療篩檢、兒少相關福利、教育體驗宣導攤位、小小波麗士體驗、Women 38市集、社區社福攤位等活動內容。