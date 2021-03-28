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慶祝兒童節 彰化縣表揚模範兒童還辦親子童樂會

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
兒童節即將到來，彰化縣長王惠美（左2）今天參加在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，與親子同樂，還頒給摸彩獎品。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣長王惠美（左2）今天參加在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，與親子同樂，還頒給摸彩獎品。記者劉明岩／攝影

兒童節即將到來，彰化縣長王惠美今天除了表揚縣內481位模範兒童外， 還參加在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，與親子同樂。

彰化縣國中小有214所學校，受表揚的共有481位模範生，均由各國小應屆畢業生中遴選產生，彰化縣政府今天上午在統一渡假村鹿港文創會館，是以縣長媽媽見面會方式，由縣長頒發獎狀予模範兒童並合影留念。

王惠美縣長除預祝所有孩子們兒童節快樂外，並期許能提供給他們一個更好的成長與學習的空間，讓彰化的囝仔能夠幸福，能夠有國際觀，與世界競爭。

縣府同時間，運用公益彩券基金在鹿港鎮體育場舉辦「Kids寶貝親子同樂會」，除了幾乎是秒殺的親子畫桌活動，徵選到100名小朋友跟著家長一起參與，也有小老闆市集，希望讓孩子對於數字以及未來的理財能有所概念，此外還有寶貝嘟嘟車行動服務、早療篩檢、兒少相關福利、教育體驗宣導攤位、小小波麗士體驗、Women 38市集、社區社福攤位等活動內容。

此外，兒童獨輪車、戰鼓、舞蹈、弦樂、打擊樂等表演，提供兒童青少年展現自己魅力的舞台，更邀請最受小朋友喜愛的「泡泡哥哥」到現場帶動唱，並設有兒童權利公約宣導闖關區，引導孩子從遊戲中學習。

兒童節即將到來，彰化縣政府在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，親子玩在一起。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，親子玩在一起。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣長王惠美（左2）今天參加在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，與親子同樂，還頒給摸彩獎品。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣長王惠美（左2）今天參加在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，與親子同樂，還頒給摸彩獎品。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在統一渡假村鹿港文創會館，是以縣長媽媽見面會方式，由縣長王惠美頒發獎狀予481位模範兒童。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在統一渡假村鹿港文創會館，是以縣長媽媽見面會方式，由縣長王惠美頒發獎狀予481位模範兒童。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，親子玩在一起。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，親子玩在一起。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，親子畫桌活動最熱門。記者劉明岩／攝影
兒童節即將到來，彰化縣政府在鹿港體育場舉辦的「Kids寶貝 親子童樂會」，親子畫桌活動最熱門。記者劉明岩／攝影

鹿港 王惠美 兒童節

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