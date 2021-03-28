楊瓊瓔爭取10部QWater淨水 市府：4月底前全數建置

經濟部宣布台中、苗栗水情4月6日轉「紅燈」實施分區「供5停2」，中市各地民眾趁假日購買儲水設施備戰，立委楊瓊瓔指出，向水利署「竭盡所能」爭取淨水設備「QWater」10台在台中，每天可供應150噸生用水，且預留後續爭取經費再擴充。市府水利局表示，辦理採購作業，預計4月6日起開始設置，4月底可設置10台。另有供應產業用水的RO級移動式淨水設備5台，每天可供應2500噸產業用水。

楊瓊瓔指出，採購經費來源是「緊急抗旱水源應變計畫2.0」總經費7360萬元。包括大型移動式淨水處理設備，每台預算編列上限為1072萬元，含操作維護、保養管理及調度搬遷等工作，5台共5360萬元。另小型移動式淨水處理設備，每台預算編列上限為200萬元，含操作維護等，10台共2000萬元。水利署將視地方需求，後續擴充。市府水利局表示，QWater部分，4月底前將完成建置，完成後將公布取水地點。