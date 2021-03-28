缺水還漏水！彰化和美管線冒水溢馬路 水公司查漏搶修
目前正逢缺水限水之際，彰化縣和美鎮愛和路卻傳出管線疑似破裂造成漏水，除冒出路面還流入水溝中，讓附近住戶十分不捨得，也擔心掏空道路，向台水公司反映後，今天上午派出檢測員前往檢測，已找到漏水處，等下午降壓後，即可挖掘搶修。
和美鎮愛和路160、170號前，沒下雨卻路面有大片水漬，兩側路邊還湧出水流，還傳出潺潺水聲流入水溝。住戶說，很明顯是自來水管漏水，但向水公司反映了5天，卻一直沒來修理，尤其現在遇到旱災，水資源格外珍貴，加上自來水一直洩漏可能掏空道路，造成危險，因此向縣議員尤瑞春及鎮代周君綾反映。
有從事水電工作的住戶說，1天浪費流掉的自來水，可能有5個水塔的水量，但水公司人員表示，依此一管徑，扣除加上降壓時段，每天約500公升，不到一個水塔的水量。
台水公司第十一區管理處則表示，是在本月26日下午才接獲民眾反映，但因為也有其他地區檢修，機具及人員調度不及，加上檢漏必須精準，以免挖錯反而引來民怨，今天上午先派員前往掛上公告牌，並緊急連繫檢漏員前往檢漏。
經檢漏員檢測後，確認是在接近馬路中間處漏水，並指該處水管管徑約100到200mm，該尺寸管徑流量1天約數十噸，懷疑可能管線太老舊、車輛輾壓或地震等問題，但流失的水量仍要調查。
台水公司第11區管處理處長曾良琳說，彰化縣目前漏水率13.1 % ，在水公司平均14％之下， 漏水率在各縣市排名大概第7名，
每年管線汰換經費大概編列5億元，另外檢漏小區分區管網每年也編列1.2億元，持續在進行降漏計畫，可減少漏水情況。
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