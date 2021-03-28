清明掃墓 中市五湖園生命智慧園區推公益延長金紙減量

台中市五湖園生命智慧園區昨天和今天舉辦清明節地藏普渡大法會，率先倡導「低碳、無煙、節能」的「綠色祭祀」，全面採用電子香、電子蠟燭、電子牌位等環保祭典，取代黑煙線香，減燒4萬8000枝香，堅持環保永續。

該園區也投入總價超過100萬元推廣「公益延長，金紙減量」理念，採購庇護工場及身障團體共1300盒的產品，做為讚普渡拜桌供品及母親節禮品，另設立「公益市集」，提供現場民眾試吃，幫助社福團體促銷母親節禮盒預購與慈善募款機會，希望拋磚引玉，盼更多企業團體協助購買。

五湖園開發集團董事長廖知蘭表示，每年清明普渡法會參與人潮，總量超過2萬人次，尖峰時段人流4000人次，園區以「綠色祭祀，愛惜生命」為主題，舉辦2021「愛 生命」文化節，從「低碳交通、以功代金、文化復興、金紙減量、無煙獻禮、善用祭品、綠色抽獎」等各方面著手，傳承「敬天愛人」的文化價值，愛惜地球環境資源與生態，從「公益生活」中去實現自我的生命價值。

園區除了金紙集中與勸導以功代金，全面採用LED照明，還實施低碳接駁，並以電子香、電子蠟燭取代黑煙香燭，減燒4萬8000枝香，維持會場空氣清新，減少碳排放量；以電子牌位螢幕牆取代紅紙筆墨的聽經牌位，實踐垃圾減量。這次文化節特別設立「公益市集」，邀請大家一起以行動支持這些受疫情影響而募款嚴峻的社會福利團體，送暖愛心資源到更多社會角落。