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台中孵巨蛋居民期待又怕交通亂 市府：中捷接駁加配套

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中巨蛋目前在設計階段，預估5年後完工啟用。圖／台中市政府提供
台中巨蛋目前在設計階段，預估5年後完工啟用。圖／台中市政府提供

台中巨蛋體育館進入設計階段，預計明年7月動工，5年後完工啟用。台中市政府運動局向地方說明巨蛋規劃，地方民代丶里長居民最關切交通疏運計劃，並希望市府趕快完工。

台中巨蛋體育館位在14期重劃區環中路一段、榮德路西南側，附近有洲際棒球場，當地兼有兩項大型體育場館，說明會在地人士多表歡迎，並要求市政府趕快完工。

不過多數人擔心交通問題，台中巨蛋舉辦賽事或演唱會滿座是1.5萬多人，洲際棒球場客滿是兩萬人，因當地來往多只靠74號快速道路與平面道路，如果同時舉辦賽事交通可能打結。

運動局長李昱叡表示，棒球丶籃球或排球賽季不同，多是大型國際比賽或冠亞軍爭奪戰才會爆滿，且台中捷運即將正式通車，市府會加強接駁服務。

李昱叡説台中巨蛋附近也規劃多條聯外道路丶增闢停車場，完善大眾捷運交通系統。目前環境影響評估進行中，市府會做好交通相關建設符合評估標準。

台中巨蛋占地6.9公頃，其中2公頃規劃為商業設施，0.5公頃規劃為學校用地，其餘是巨蛋體育館興建基地，可容納15500席觀眾席，作為多種室內球類與國際級賽事場館、大型表演與娛樂文化活動場地，預計明年動工，115年完工，未來營運以促參方式引進專業團隊來經營。

李昱叡表示，台中巨蛋體育館選址評估歷經多年，在市長盧秀燕上任後立即拍板定案，巨蛋可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球與技擊類運動場地，將打造國際級場館，爭取全國或國際賽事到台中舉行。

運動局指出，市府透過環境影響評估公開會議廣泛蒐集地方民意，將彙整分析各界建言納入參考。

台中捷運

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