員林演藝廳20周年活動 歡迎來找耳朵怪

彰化縣文化局員林演藝廳20周年系列活動首度邀請不二製作推出「彰化聲活」返鄉創作計畫，除了「耳朵怪的聲林秘密基地」特展，4月16日至4月18日將有專業講師帶領為期三天的「開啟你的療癒人生」工作坊，透過分享、舞動和演奏，獲得療癒與能量。

彰化文化局局長張雀芬表示，「彰化聲活」將展出到4月18日，由員林在地聲音藝術家薛詠之及設計師趙鈺涵攜手合作，藉由原創聲音裝置，邀請民眾走入員林演藝廳展覽室展開奇幻冒險之旅，大手牽小手一起來找尋自己專屬的耳朵怪。

「彰化聲活」返鄉創作計畫由聲音藝術家薛詠之發起，希望藝術不再只是曲高和寡的演出形式，更可以透過互動展覽與工作坊實作，與更多民眾對話，將自身從古典打擊樂走向實驗聲響的收穫與感動，帶領大家專注聽覺帶來的感官悸動。

「耳朵怪的聲林秘密基地」聲音裝置展是從聆聽出發的展覽，打破靜態展覽型式，透過互動與聆聽，讓親子互動展不僅是嘻笑玩樂的方式，更可透過安靜聆聽與對話，創造出溫暖的探索空間。

而「開啟你的療癒人生」則是由專業講師帶領學員開啟自己的聽覺旅程，透過訴說分享、舞動和演奏，舒展日常的生活壓力，獲得更多的勇氣與能量面對日常的繁忙，最後透過演出呈現，與親友分享不同面向的自己，聆聽彼此更深層的感受與故事。