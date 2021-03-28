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台中捷運打破「周六魔咒」 共9.3萬人次搭乘
中捷綠線試營運進入第4天，昨天是第一個周六，共9萬3054人次搭乘。去年11月中旬試營運，也是第一個假日，列車聯結器軸心斷裂，中捷昨打破「周六魔咒」朝正式通車邁開一大步。
中捷綠線恢復試營運進入第一個周休二日，中捷公司統計，民眾搭捷運集中在下午時段，與去年試營運差不多。
台中捷運公司統計昨天假日第一天，搭乘人次為9萬3054人次 ，比第一天5萬5205人次，增加約七成。
中捷公司董事長林志盈提供民眾舒適及避開搭乘時段，舒適試乘時段，避開時段下午4點至7點，人潮較少，假日則避開時段下午3至7點。
中捷公司並統計，沿線18站中，高鐵台中站上下人次1萬5736最多，主要是高鐵轉乘；市政府站9982人次居第二，此處公車接駁方便，與中捷成十字軸線，暫代藍線；第三是北屯總站7949人次。
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