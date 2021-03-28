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一起擦亮路口反光鏡 立委莊競程和里長帶頭響應

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市亞哥國際青年商會上午舉辦「擦亮世界的角落」活動，立法員委莊競程帶頭響應。圖／立法員委莊競程提供
台中市亞哥國際青年商會上午舉辦「擦亮世界的角落」活動，立法員委莊競程帶頭響應。圖／立法員委莊競程提供

台中市亞哥國際青年商會上午舉辦「擦亮世界的角落」活動，立法員委莊競程、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀和北屯區軍功里長黃銘河、后庄里長張瓊月都捲起衣袖響應，協力擦亮反光鏡，希望減少交通事故發生。

台中市亞哥青商會號召多位市民上午分別自北屯區軍功里、后庄里里長辦公室集合出發，他們帶著抹布，共同捲起衣袖，擦亮北屯區多個路口的反光鏡，希望引起共鳴，提升交通安全觀念。

莊競程說，國際青年商會中華民國總會自2018年發起「擦亮世界的角落」活動，今年邁入第4年，希望將社區路口反光鏡擦亮，守護每個用路人的安全，他因此也特別到青島路四段的二分埔福德宮前的反光鏡擦拭，用行動表達支持。

莊競程、曾咨耀都說，許多路口雖裝設反光鏡，但因為長期日曬雨淋，鏡面灰塵污垢，用路人因看不清楚，交通意外頻傳，參加「擦亮世界的角落」公益活動，協力將社區路口反光鏡擦亮，除可提升交通安全，減少交通事故發生外，也增加了社會光明面，非常有意義。

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