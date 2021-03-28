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中市每4里就有希望資收站 1.2萬人累積點數換日用品

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
烏日里回收站利用廢棄物打造休閒風。圖／台中市環保局提供
烏日里回收站利用廢棄物打造休閒風。圖／台中市環保局提供

台中市政府環保局2016年開始結合各區里長推動「希望資收站」迄今已有158處，台中每4個里就有1處資收站，截至去年共計回收5171公噸回收物、累計超過1萬2000人開立希望存摺，可兌換日用品。

環保局表示，希望資收站造福社區鄉親，鼓勵民眾就近把鐵鋁罐、寶特瓶、廢乾電池、廢電腦等回收物送至希望資收站回收，回收後可在希望存摺累計一定點數，兌換洗碗精、洗衣精等生活用品，兌換品由環保局補助提供，結合里辦資收兌換活動。

里辦公處則將回收物變賣所得用在公益，回饋社區及照護弱勢，帶動志工維護社區環境，統計希望資收站營運至今，共23萬人次參與。

南區福平里長張啟龍表示，福平里13年前年就開始從事資源回收，2016年成立希望資收站，目前約有45位志工共同維護社區環境，資收變賣後的費用則作為學生的獎學金、冬令救濟金，或投入社會救助等工作，回饋社會。

烏日區烏日里長廖福表示，回收物給人髒亂的印象，但烏日里運用回收物改造成為裝置藝術，把書局廢棄的大型看板改造成頗具特色的打卡點，打造成休閒文創風格。

環保局指出，民眾自主加入做回收，不僅響應環保、維護生活周遭環境，也減輕清潔隊員沿街回收分類的負擔。希望資收站計畫邁入第5年，相關資訊可至環保局專屬「臺中市希望資收站」查詢。

台中市有158處希望資收站。圖／台中市環保局提供
台中市有158處希望資收站。圖／台中市環保局提供

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